Ситуация неблагоприятная: Машовец сообщил о главной проблеме ВСУ в Купянске

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал, что на данный момент в Купянске, а также на северо-западе от города противник пытается проникать в боевые порядки ВСУ и накапливать там силы для дальнейшего продвижения.

«Командование российских войск, действуя со своего плацдарма севернее города, активно используя ударные и разведывательные БпЛА тактической зоны, а также мобильные огневые группы, вооружённые миномётами, стремиться воспрепятствовать контратакующим действиям ВСУ в городской черте с целью ликвидации своих малых пехотных групп, способствуя их закреплению на занятых ранее позициях и рубежах», – отметил эксперт.

По информации Машовца, в городе находятся малые пехотные группы ВС РФ. Враг постоянно пытается прорваться в центр Купянска, но пока что безуспешно. Закрепиться россиянам удалось лишь в северной и северо-западной части.

«Его малые пехотные группы насчитывают в основном до 5-6 человек, не редкость, когда их 2-3 или же вообще, это – одиночные военнослужащие, прячущиеся в городской застройке. На данный момент, провести масштабную зачистку районов их «инфильтрации» ЗСУ не могут по одной простой причине – у них просто не хватает для этого достаточного количества боеспособной пехоты, так как противник действует одновременно на широком в тактическом отношении фронте, сразу на нескольких участках. Кроме того, командование противника на данном направлении, осведомлённое о реальном уровне укомплектованности личным составом украинских передовых частей и подразделений, стремится, за счёт своего превосходства в количестве живой силы, обеспечивать беспрерывность своих попыток проникновения в боевые порядки ВСУ», – объяснил аналитик.

Ввиду этого украинские защитники пытаются помешать оккупантам закрепиться и накопить живую силу, которую в дальнейшем ВС РФ смогут использовать для штурмов в Купянске.

«Общая оперативная ситуация на данном направлении – не особо благоприятная для ВСУ. Так как, понятно, что любое дальнейшее продвижение противника в пределах Купянска (особенно, в южном направлении) достаточно чувствительно отобразиться на положении украинских частей и подразделений, действующих на плацдарме восточнее и юго-восточнее города», – констатировал Машовец.