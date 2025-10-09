Ситуація несприятлива: Машовець про головну проблему ЗСУ в Куп’янську

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів, що наразі в Куп’янську, а також на північному заході від міста противник намагається проникати у бойові порядки ЗСУ та накопичувати там сили для подальшого просування.

“Командування російських військ, діючи зі свого плацдарму на північ від міста, активно використовуючи ударні та розвідувальні БпЛА тактичної зони, а також мобільні вогневі групи, озброєні мінометами, прагне заважати контратакувальним діям ЗСУ в межах міста з метою ліквідації своїх малих піхотних груп, сприяючи їх закріпленню на зайнятих раніше позиціях і рубежах”, – зазначив експерт.

За інформацією Машовця, у місті знаходяться малі піхотні групи ЗС РФ. Росіяни постійно намагаються прорватися до центру Куп’янська, але поки що марно. Закріпитися ворогу вдалося лише у північній та північно-західній частині.

“Його малі піхотні групи налічують в основному до 5-6 осіб, не рідкість, коли їх 2-3 або ж взагалі, це – поодинокі військовослужбовці, які ховаються в міській забудові. На цей момент провести масштабну зачистку районів їх «інфільтрації» ЗСУ не можуть з однієї простої причини – у них просто не вистачає для цього достатньої кількості боєздатної піхоти, бо противник діє одночасно на широкому в тактичному відношенні фронті, відразу на декількох ділянках. Крім того, командування противника на даному напрямку, обізнане про реальний рівень укомплектованості особовим складом українських передових частин і підрозділів, прагне, шляхом своєї переваги в кількості живої сили, забезпечувати безперервність своїх спроб проникнення в бойові порядки ЗСУ”, – розповів аналітик.

Зважаючи на це, українські захисники намагаються перешкодити окупантам закріпитися і накопичити живу силу, яку надалі ЗС РФ зможуть використати для штурмів у Куп’янську.

“Загальна оперативна ситуація на даному напрямку – не особливо сприятлива для ЗСУ. Оскільки, зрозуміло, що будь-яке подальше просування противника в межах Куп’янська (особливо, в південному напрямку) досить чутливо відіб’ється на положенні українських частин і підрозділів, що діють на плацдармі на схід і південний схід від міста”, – констатував Машовець.