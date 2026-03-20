Live

Теракт в Харькове мог готовить 17-летний наркозависимый по заказу РФ

Происшествия 11:11   20.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
По версии облпрокуратуры, в Харькове задержали подростка, который согласился работать на РФ, поддавшись манипуляциям врага. Правоохранители установили, что парень был наркозависимым и именно этим воспользовались россияне, найдя его в специальном ТГ-канале. 

В этом канале, объяснили в прокуратуре, администраторы ищут людей, которых можно завербовать для подготовки террактов в Украине.

«Общение с представителями вражеских спецслужб проходило через один из специально созданных Telegram-каналов, администраторы которого используют наркозависимых лиц для подготовки терактов в разных городах Украины. По предварительной оперативной информации, руководители этой онлайн-платформы причастны к теракту, который произошел во Львове в ночь на 22 февраля 2026 года», – отметили правоохранители. 

В феврале парень принял предложение врага — так он решил подзаработать, утверждают в прокуратуре. Враг объяснил парню, как изготавливать взрывчатку, которую потом он должен был передать другому агенту, но не успел — его задержали. 

«Во время обыска по месту нахождения парня изъяли 2,5 литра химической жидкости, электрические компоненты для инициации подрыва и телефон с доказательствами противоправной деятельности», – добавили в прокуратуре.

На данный момент парень находится в СИЗО.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Теракт в Харькове мог готовить 17-летний наркозависимый по заказу РФ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 11:11;

