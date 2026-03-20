Теракт в Харькове мог готовить 17-летний наркозависимый по заказу РФ

По версии облпрокуратуры, в Харькове задержали подростка, который согласился работать на РФ, поддавшись манипуляциям врага. Правоохранители установили, что парень был наркозависимым и именно этим воспользовались россияне, найдя его в специальном ТГ-канале.

В этом канале, объяснили в прокуратуре, администраторы ищут людей, которых можно завербовать для подготовки террактов в Украине.

«Общение с представителями вражеских спецслужб проходило через один из специально созданных Telegram-каналов, администраторы которого используют наркозависимых лиц для подготовки терактов в разных городах Украины. По предварительной оперативной информации, руководители этой онлайн-платформы причастны к теракту, который произошел во Львове в ночь на 22 февраля 2026 года», – отметили правоохранители.

В феврале парень принял предложение врага — так он решил подзаработать, утверждают в прокуратуре. Враг объяснил парню, как изготавливать взрывчатку, которую потом он должен был передать другому агенту, но не успел — его задержали.

«Во время обыска по месту нахождения парня изъяли 2,5 литра химической жидкости, электрические компоненты для инициации подрыва и телефон с доказательствами противоправной деятельности», – добавили в прокуратуре.

На данный момент парень находится в СИЗО.