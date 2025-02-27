Поранений чоловік внаслідок удару росіян по Балаклії на Харківщині
Про наслідки удару по Балаклії повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Шпиталізований до медичного закладу», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, Олег Синегубов, ранен;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 22:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки удару по Балаклії повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".