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Ранен мужчина в результате удара россиян по Балаклее на Харьковщине

Происшествия 22:45   27.02.2025
Оксана Якушко
Ранен мужчина в результате удара россиян по Балаклее на Харьковщине

О последствиях удара по Балаклее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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Ранен мужчина в результате удара россиян по Балаклее на Харьковщине
Ранен мужчина в результате удара россиян по Балаклее на Харьковщине
27.02.2025, 22:45

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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 22:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях удара по Балаклее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".