Ранен мужчина в результате удара россиян по Балаклее на Харьковщине
О последствиях удара по Балаклее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.
Читайте также: Есть попадания в пригороде Харькова, россияне атакуют БпЛА – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, Олег Синегубов, ранен;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ранен мужчина в результате удара россиян по Балаклее на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 22:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях удара по Балаклее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".