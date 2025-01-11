Вибух на Харківщині: чоловік підірвався у дворі будинку
Чоловік 1980 року народження поранений у Харківській області. Спрацював невідомий вибуховий пристрій.
“Сьогодні, у селі Власівка Кегичівської громади Берестинського району, на подвір’ї приватного домоволодіння стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Внаслідок вибуху чоловік 1980 року народження отримав поранення тіла та лівої руки. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з’ясовують правоохоронні органи” – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Зазначимо, населений пункт, де сталася НП, не був під російською окупацією. Тому не може йтися про те, що чоловік постраждав на замінованій території.
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У ДСНС нагадали, що, виявивши підозрілий предмет, про нього необхідно повідомити телефонами 101 або 102. Наближатися до таких предметів, чіпати чи переміщати не можна.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 17:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік 1980 року народження поранений у Харківській області. Спрацював невідомий вибуховий пристрій".