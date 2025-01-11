Live
  • Сб 11.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Пес Патрон приїхав до Харківської області: що він тут робив (відео)

Суспільство 09:33   11.01.2025
Оксана Горун
Пес Патрон приїхав до Харківської області: що він тут робив (відео)

Зірка собачого світу України – сапер пес Патрон та його господар Михайло Ільєв побували у Мереф’янському ліцеї №3. Подробиці повідомили в ДСНС.

“Цей навчальний заклад обрали невипадково, адже команда юних рятувальників “Патруль пожежної охорони” цього року здобула перемогу у всеукраїнській кампанії “Двіжимба 2.0”, – пояснила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Школярі знімають соціальні ролики для тіктоку, пояснюючи одноліткам правила безпеки. Їхню роботу відзначили в ДСНС. І в гості до дітей приїхав начальник частини піротехнічних робіт ДСНС Чернігівщини Михайло Ільєв разом із Патроном.

“Ми знаходимося у відрядженні в одному з “гарячих” регіонів нашої держави. Для того, щоб максимально донести інформацію нашим дітям, щоб вони більше розуміли, що таке вибухонебезпечні предмети, які вони бувають. Це можуть бути й міни-пастки, і протипіхотні, протитанкові, залишки артилерійських боєприпасів, залишки від ракет, які, на жаль, прилітають на територію нашої держави”, – розповів Ільєв.

На думку рятувальників, приязність і харизма пса Патрона дуже доречні в такій роз’яснювальній роботі: вони “створюють невимушену атмосферу, що сприяє кращому засвоєнню інформації”.

Пес Патрон у Мерефянському ліцеї на Харківщині - з дітьми

Читайте також: Пес Патрон потрапив під удар РСЗВ на Харківщині

“Такі зустрічі стають не лише корисним уроком, а й емоційною подією, яка залишає яскраві спогади. Це чудовий приклад того, як можна ефективно навчати дітей важливих навичок через інтерактивні форми та позитивний досвід”, – прокоментувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Пес Патрон приїхав до Харківської області: що він тут робив (відео)
Пес Патрон приїхав до Харківської області: що він тут робив (відео)
11.01.2025, 09:33
Заявив про замінування станції метро, аби помститись: що загрожує харків’янину
Заявив про замінування станції метро, аби помститись: що загрожує харків’янину
10.01.2025, 17:13
Від піци до окопа на Куп’янщині: як італієць потрапив у ЗС РФ, а потім у полон
Від піци до окопа на Куп’янщині: як італієць потрапив у ЗС РФ, а потім у полон
10.01.2025, 10:09
Незвичайна доба на Харківщині: Синєгубов зробив заяву
Незвичайна доба на Харківщині: Синєгубов зробив заяву
11.01.2025, 08:13
Сьогодні 11 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 січня: яке свято та день в історії
11.01.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 11 січня: як минула ніч, ситуація на фронті
Новини Харкова — головне за 11 січня: як минула ніч, ситуація на фронті
11.01.2025, 08:35

Новини за темою:

07:50
Будуть “Петріоти” та винищувачі: Зеленський про саміт G7 та угоду зі США
21:41
Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла
15:49
Європейці вірять, що у війні переможе РФ, але далі допомагатимуть Україні – VA
17:35
Чи стане Бєлгородщина безлюдною, а росіяни перестануть почуватися у безпеці
11:52
Європі потрібно будувати оборону, не сподіваючись на США – прем’єр Швеції

Ви читали новину: «Пес Патрон приїхав до Харківської області: що він тут робив (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 09:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зірка собачого світу України – сапер пес Патрон та його господар Михайло Ільєв побували у Мереф’янському ліцеї №3. Подробиці повідомили в ДСНС".