Пес Патрон приїхав до Харківської області: що він тут робив (відео)
Зірка собачого світу України – сапер пес Патрон та його господар Михайло Ільєв побували у Мереф’янському ліцеї №3. Подробиці повідомили в ДСНС.
“Цей навчальний заклад обрали невипадково, адже команда юних рятувальників “Патруль пожежної охорони” цього року здобула перемогу у всеукраїнській кампанії “Двіжимба 2.0”, – пояснила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Школярі знімають соціальні ролики для тіктоку, пояснюючи одноліткам правила безпеки. Їхню роботу відзначили в ДСНС. І в гості до дітей приїхав начальник частини піротехнічних робіт ДСНС Чернігівщини Михайло Ільєв разом із Патроном.
“Ми знаходимося у відрядженні в одному з “гарячих” регіонів нашої держави. Для того, щоб максимально донести інформацію нашим дітям, щоб вони більше розуміли, що таке вибухонебезпечні предмети, які вони бувають. Це можуть бути й міни-пастки, і протипіхотні, протитанкові, залишки артилерійських боєприпасів, залишки від ракет, які, на жаль, прилітають на територію нашої держави”, – розповів Ільєв.
На думку рятувальників, приязність і харизма пса Патрона дуже доречні в такій роз’яснювальній роботі: вони “створюють невимушену атмосферу, що сприяє кращому засвоєнню інформації”.
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“Такі зустрічі стають не лише корисним уроком, а й емоційною подією, яка залишає яскраві спогади. Це чудовий приклад того, як можна ефективно навчати дітей важливих навичок через інтерактивні форми та позитивний досвід”, – прокоментувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: безопасность, ГСЧС, діти, лицей, мерефа, новини Харкова, патрон, пес, урок, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зірка собачого світу України – сапер пес Патрон та його господар Михайло Ільєв побували у Мереф’янському ліцеї №3. Подробиці повідомили в ДСНС".