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Пес Патрон приехал в Харьковскую область: что он тут делал (видео)

Общество 09:33   11.01.2025
Оксана Горун
Пес Патрон приехал в Харьковскую область: что он тут делал (видео)

Звезда собачьего мира Украины — сапер пес Патрон и его хозяин Михаилом Ильев побывали в Мерефянском лицее №3. Подробности сообщили в ГСЧС.

«Это учебное заведение выбрали неслучайно, ведь команда юных спасателей «Патруль пожарной охраны» в этом году одержала победу во всеукраинской кампании «Движимба 2.0», — пояснила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Школьники снимают социальные ролики для TikTok, поясняя сверстникам правила безопасности. Их работу отметили в ГСЧС. И в гости к детям приехал начальник части пиротехнических работ ГСЧС Черниговщины Михаил Ильев вместе с Патроном.

«Мы находимся в командировке в одном из «горячих» регионов нашего государства. Для того чтобы максимально донести информацию нашим детям, чтобы они больше понимали, что такое взрывоопасные предметы, какие они бывают. Это могут быть и мины-ловушки, и противопехотные, противотанковые, остатки артиллерийских боеприпасов, остатки от ракет, которые, к сожалению, прилетают на территорию нашего государства», — рассказал Ильев.

По мнению спасателей, дружелюбие и харизма пса Патрона очень кстати в такой разъяснительной работе: они «создают непринужденную атмосферу, что способствует лучшему усвоению информации».

Пес Патрон в Мерефянском лицее в Харьковской области - с детьми

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«Такие встречи становятся не только полезным уроком, но и эмоциональным событием, оставляющим яркие воспоминания. Это замечательный пример того, как эффективно обучать детей важным навыкам через интерактивные формы и положительный опыт», — прокомментировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 09:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звезда собачьего мира Украины — сапер пес Патрон и его хозяин Михаилом Ильев побывали в Мерефянском лицее №3. Подробности сообщили в ГСЧС".