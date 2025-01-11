Пес Патрон приехал в Харьковскую область: что он тут делал (видео)
Звезда собачьего мира Украины — сапер пес Патрон и его хозяин Михаилом Ильев побывали в Мерефянском лицее №3. Подробности сообщили в ГСЧС.
«Это учебное заведение выбрали неслучайно, ведь команда юных спасателей «Патруль пожарной охраны» в этом году одержала победу во всеукраинской кампании «Движимба 2.0», — пояснила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Школьники снимают социальные ролики для TikTok, поясняя сверстникам правила безопасности. Их работу отметили в ГСЧС. И в гости к детям приехал начальник части пиротехнических работ ГСЧС Черниговщины Михаил Ильев вместе с Патроном.
«Мы находимся в командировке в одном из «горячих» регионов нашего государства. Для того чтобы максимально донести информацию нашим детям, чтобы они больше понимали, что такое взрывоопасные предметы, какие они бывают. Это могут быть и мины-ловушки, и противопехотные, противотанковые, остатки артиллерийских боеприпасов, остатки от ракет, которые, к сожалению, прилетают на территорию нашего государства», — рассказал Ильев.
По мнению спасателей, дружелюбие и харизма пса Патрона очень кстати в такой разъяснительной работе: они «создают непринужденную атмосферу, что способствует лучшему усвоению информации».
Читайте также: Пес Патрон попал под удар РСЗО на Харьковщине
«Такие встречи становятся не только полезным уроком, но и эмоциональным событием, оставляющим яркие воспоминания. Это замечательный пример того, как эффективно обучать детей важным навыкам через интерактивные формы и положительный опыт», — прокомментировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: безопасность, ГСЧС, діти, дети, лицей, мерефа, новости Харькова, патрон, пес, урок, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пес Патрон приехал в Харьковскую область: что он тут делал (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звезда собачьего мира Украины — сапер пес Патрон и его хозяин Михаилом Ильев побывали в Мерефянском лицее №3. Подробности сообщили в ГСЧС".