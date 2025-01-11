Взрыв на Харьковщине: мужчина подорвался во дворе дома

Мужчина 1980 года рождения ранен в Харьковской области. Сработало неизвестное взрывное устройство.

«Сегодня, в селе Власовка Кегичевской громады Берестинского района, во дворе частного домовладения, произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В результате взрыва мужчина 1980 года рождения получил ранение тела и левой руки. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отметим, населенный пункт, где произошло ЧП, не был под российской оккупацией. Поэтому речь не может идти о том, что мужчина пострадал на заминированной территории.

В ГСЧС напомнили, что, обнаружив подозрительный предмет, о нем необходимо сообщить по телефонам 101 или 102. Приближаться к таким предметам, трогать или перемещать нельзя.