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Взрыв на Харьковщине: мужчина подорвался во дворе дома

Происшествия 17:17   11.01.2025
Оксана Горун
Взрыв на Харьковщине: мужчина подорвался во дворе дома

Мужчина 1980 года рождения ранен в Харьковской области. Сработало неизвестное взрывное устройство.

«Сегодня, в селе Власовка Кегичевской громады Берестинского района, во дворе частного домовладения, произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В результате взрыва мужчина 1980 года рождения получил ранение тела и левой руки. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отметим, населенный пункт, где произошло ЧП, не был под российской оккупацией. Поэтому речь не может идти о том, что мужчина пострадал на заминированной территории.

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В ГСЧС напомнили, что, обнаружив подозрительный предмет, о нем необходимо сообщить по телефонам 101 или 102. Приближаться к таким предметам, трогать или перемещать нельзя.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 17:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина 1980 года рождения ранен в Харьковской области. Сработало неизвестное взрывное устройство".