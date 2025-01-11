Взрыв на Харьковщине: мужчина подорвался во дворе дома
Мужчина 1980 года рождения ранен в Харьковской области. Сработало неизвестное взрывное устройство.
«Сегодня, в селе Власовка Кегичевской громады Берестинского района, во дворе частного домовладения, произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В результате взрыва мужчина 1980 года рождения получил ранение тела и левой руки. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Отметим, населенный пункт, где произошло ЧП, не был под российской оккупацией. Поэтому речь не может идти о том, что мужчина пострадал на заминированной территории.
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В ГСЧС напомнили, что, обнаружив подозрительный предмет, о нем необходимо сообщить по телефонам 101 или 102. Приближаться к таким предметам, трогать или перемещать нельзя.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 17:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина 1980 года рождения ранен в Харьковской области. Сработало неизвестное взрывное устройство".