Катався на санчатах біля дому: хлопчик поранений на Харківщині через удар БпЛА

11-річний хлопчик постраждав у селі Волоська Балаклія Куп’янського району Харківської області внаслідок авіаудару ЗС РФ 13 січня.

Повітряна атака була близько 17:45. 11-річний хлопчик, який у момент удару катався на санчатах неподалік будинку, отримав поранення, повідомляє обласна прокуратура.

У ніч проти 13 січня, орієнтовно о 03:30, на Куп’янщині постраждало ще одне село – Новоселівка. Його атакували трьома безпілотниками, попередньо типу «Герань-2». Пошкоджені житлові будинки.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).