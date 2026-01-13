Катався на санчатах біля дому: хлопчик поранений на Харківщині через удар БпЛА
11-річний хлопчик постраждав у селі Волоська Балаклія Куп’янського району Харківської області внаслідок авіаудару ЗС РФ 13 січня.
Повітряна атака була близько 17:45. 11-річний хлопчик, який у момент удару катався на санчатах неподалік будинку, отримав поранення, повідомляє обласна прокуратура.
У ніч проти 13 січня, орієнтовно о 03:30, на Куп’янщині постраждало ще одне село – Новоселівка. Його атакували трьома безпілотниками, попередньо типу «Герань-2». Пошкоджені житлові будинки.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).
