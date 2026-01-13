Катался на санках у дома: мальчик ранен вследствие удара БпЛА на Харьковщине

11-летний мальчик пострадал в селе Волосская Балаклея Купянского района Харьковской области в результате авиаудара ВС РФ 13 января.

Воздушная атака была около 17:45. 11-летний мальчик, который в момент удара катался на санках недалеко от дома, получил ранения, сообщает областная прокуратура.

В ночь на 13 января, ориентировочно в 03:30, в Купянском районе пострадало еще одно село — Новоселовка. Его атаковали тремя беспилотниками, предварительно типа «Герань-2». Повреждены жилые дома.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).