Катался на санках у дома: мальчик ранен вследствие удара БпЛА на Харьковщине
11-летний мальчик пострадал в селе Волосская Балаклея Купянского района Харьковской области в результате авиаудара ВС РФ 13 января.
Воздушная атака была около 17:45. 11-летний мальчик, который в момент удара катался на санках недалеко от дома, получил ранения, сообщает областная прокуратура.
В ночь на 13 января, ориентировочно в 03:30, в Купянском районе пострадало еще одно село — Новоселовка. Его атаковали тремя беспилотниками, предварительно типа «Герань-2». Повреждены жилые дома.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Дата публикации материала: 13 января 2026 в 19:59;