Удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче: как ликвидировали последствия 📷

Последствия российского комбинированного воздушного удара по терминалу «Новой почты» в поселке Коротич Харьковской области в ночь на 13 января ликвидировали в течение всего дня.

Спасатели ГСЧС с помощью работников местных коммунальных служб и волонтеров проводят разбор завалов, вывозят обломки разрушенных конструкций и приводят в порядок территорию, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

К работам присоединились около 20 представителей волонтерских организаций: БО «Координационный гуманитарный центр», ОО «Добробат», ОО «Я спасен», БФ «Роксана и ее команда».

Как сообщала МГ «Объектив», 300 БпЛА, 18 баллистическими и 7 крылатыми ракетами атаковала РФ Украину в ночь на 13 января. Такие данные привел президент Владимир Зеленский. К трагедии привел удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Это Дмитрий Захаров, Тарас Вовк, Виктор Пархоменко и Евгений Ермаков. Двое из них в момент удара находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя баллистическими «Искандерами» и четырьмя ударными БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов. В больнице — четверо сотрудников «Новой почты». Всего в течение ночи к налету на Харьковскую область привлекли 34 ударных БпЛА. В прокуратуре сообщили о «прилете» в Богодухове. Там поврежден энергетический объект, у двух женщин острый стресс. В Дергачах повреждена АЗС, в Русской Лозовой и Изюме дома. В Харькове беспилотник попал по детскому санаторию в Шевченковском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.