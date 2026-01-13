Live

Удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче: как ликвидировали последствия 📷

Происшествия 19:28   13.01.2026
Елена Нагорная
Удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче: как ликвидировали последствия 📷

Последствия российского комбинированного воздушного удара по терминалу «Новой почты» в поселке Коротич Харьковской области в ночь на 13 января ликвидировали в течение всего дня.

Спасатели ГСЧС с помощью работников местных коммунальных служб и волонтеров проводят разбор завалов, вывозят обломки разрушенных конструкций и приводят в порядок территорию, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

К работам присоединились около 20 представителей волонтерских организаций: БО «Координационный гуманитарный центр», ОО «Добробат», ОО «Я спасен», БФ «Роксана и ее команда».

Как сообщала МГ «Объектив», 300 БпЛА, 18 баллистическими и 7 крылатыми ракетами атаковала РФ Украину в ночь на 13 января. Такие данные привел президент Владимир Зеленский. К трагедии привел удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Это Дмитрий Захаров, Тарас Вовк, Виктор Пархоменко и Евгений Ермаков. Двое из них в момент удара находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя баллистическими «Искандерами» и четырьмя ударными БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов. В больнице — четверо сотрудников «Новой почты». Всего в течение ночи к налету на Харьковскую область привлекли 34 ударных БпЛА. В прокуратуре сообщили о «прилете» в Богодухове. Там поврежден энергетический объект, у двух женщин острый стресс. В Дергачах повреждена АЗС, в Русской Лозовой и Изюме дома. В Харькове беспилотник попал по детскому санаторию в Шевченковском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Читайте также: Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка
«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка
13.01.2026, 20:10
Удар по терминалу «Новой почты» в пригороде: названы имена погибших
Удар по терминалу «Новой почты» в пригороде: названы имена погибших
13.01.2026, 14:00
Новости Харькова – главное за 13 января: удар по терминалу «Новой почты»
Новости Харькова – главное за 13 января: удар по терминалу «Новой почты»
13.01.2026, 20:15
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
13.01.2026, 13:22
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
13.01.2026, 18:09
Морозы продолжаются: прогноз погоды в Харькове и области на 14 января
Морозы продолжаются: прогноз погоды в Харькове и области на 14 января
13.01.2026, 20:32

Новости по теме:

13.01.2026
Удар по терминалу «Новой почты» в пригороде: названы имена погибших
13.01.2026
Два человека погибли в укрытии «Новой почты», туда ударила ракета – Синегубов
13.01.2026
Все погибшие из-за ударов РФ этой ночью – сотрудники «Новой почты»
07.11.2025
В Чугуеве уничтожено отделение Новой почты: ждать ли людям компенсации
03.06.2025
Что с посылками после удара и ждать ли компенсацию, объяснили в «Новой почте»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче: как ликвидировали последствия 📷», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 19:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия российского комбинированного воздушного удара по терминалу «Новой почты» в поселке Коротич Харьковской области в ночь на 13 января ликвидировали в течение всего дня.".