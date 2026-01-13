Удар по терміналу «Нової пошти» в Коротичі: як ліквідовували наслідки (фото)
Наслідки російського комбінованого повітряного удару по терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківської області у ніч проти 13 січня ліквідовували протягом усього дня.
Рятувальники ДСНС за допомогою працівників місцевих комунальних служб та волонтерів проводять розбір завалів, вивозять уламки зруйнованих конструкцій та упорядковують територію, розповів начальник ХОВА Олег Синегубов.
До робіт долучилися близько 20 представників волонтерських організацій: БО «Координаційний гуманітарний центр», ГО «Добробат», ГО «Я врятований», БФ «Роксана та її команда».
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 300 БпЛА, 18 балістичними та 7 крилатими ракетами атакувала РФ Україну в ніч проти 13 січня. Такі дані навів президент Володимир Зеленський. До трагедії призвів удар по терміналу «Нової пошти» у Коротичі. Четверо чоловіків загинули. Усі – співробітники підприємства: двоє працювали у сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Це Дмитро Захаров, Тарас Вовк, Віктор Пархоменко та Євген Єрмаков. Двоє з них у момент удару перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома балістичними «іскандерами» та чотирма БпЛА типу «Герань-2». У ДСНС зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів. У лікарні – четверо співробітників «Нової пошти». Загалом протягом ночі до нальоту на Харківську область залучили 34 ударні БпЛА. У прокуратурі повідомили про «приліт» у Богодухові. Там пошкоджений енергетичний об’єкт, двоє жінок відчули гострий стрес. У Дергачах пошкоджено АЗС, у Руській Лозовій та Ізюмі будинки. У Харкові безпілотник влучив по дитячому санаторію в Шевченківському районі. У цих випадках минулося без постраждалих.
Читайте також: Морози й загроза удару по енергетиці: що доручив створити Терехов у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новая почта, новини Харкова, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удар по терміналу «Нової пошти» в Коротичі: як ліквідовували наслідки (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2026 в 19:28;