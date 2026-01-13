Удар по терміналу «Нової пошти» в Коротичі: як ліквідовували наслідки (фото)

Наслідки російського комбінованого повітряного удару по терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківської області у ніч проти 13 січня ліквідовували протягом усього дня.

Рятувальники ДСНС за допомогою працівників місцевих комунальних служб та волонтерів проводять розбір завалів, вивозять уламки зруйнованих конструкцій та упорядковують територію, розповів начальник ХОВА Олег Синегубов.

До робіт долучилися близько 20 представників волонтерських організацій: БО «Координаційний гуманітарний центр», ГО «Добробат», ГО «Я врятований», БФ «Роксана та її команда».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 300 БпЛА, 18 балістичними та 7 крилатими ракетами атакувала РФ Україну в ніч проти 13 січня. Такі дані навів президент Володимир Зеленський. До трагедії призвів удар по терміналу «Нової пошти» у Коротичі. Четверо чоловіків загинули. Усі – співробітники підприємства: двоє працювали у сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Це Дмитро Захаров, Тарас Вовк, Віктор Пархоменко та Євген Єрмаков. Двоє з них у момент удару перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома балістичними «іскандерами» та чотирма БпЛА типу «Герань-2». У ДСНС зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів. У лікарні – четверо співробітників «Нової пошти». Загалом протягом ночі до нальоту на Харківську область залучили 34 ударні БпЛА. У прокуратурі повідомили про «приліт» у Богодухові. Там пошкоджений енергетичний об’єкт, двоє жінок відчули гострий стрес. У Дергачах пошкоджено АЗС, у Руській Лозовій та Ізюмі будинки. У Харкові безпілотник влучив по дитячому санаторію в Шевченківському районі. У цих випадках минулося без постраждалих.