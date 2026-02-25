Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
Держекоінспекція в Харківській області повідомила: масштабна пожежа на “Новій пошті” в Новому Коротичі призвела до суттєвого забруднення повітря.
Причиною пожежі був російський удар ракетами та БпЛА. Він відбувся вночі 13 січня.
“Площа пожежі становила близько 500 м², а її гасіння тривало майже вісім годин. Значна тривалість горіння спричинила інтенсивне виділення продуктів згоряння в атмосферу. У результаті займання відбулося забруднення атмосферного повітря”, – повідомила пресслужба Держекоінспекції Харківщини.
Збитки екології оцінили у не менш як 120,5 млн грн.
Нагадаємо, через удар по терміналу “Нової пошти” в Коротичі загинули четверо чоловіків. Усі – співробітники підприємства: двоє працювали в сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Двоє з них у момент атаки перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома балістичними “іскандерами” та чотирма БпЛА типу “Герань-2”. У ДСНС зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів.
