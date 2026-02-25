Live

Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки

Суспільство 11:12   25.02.2026
Оксана Горун
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки

Держекоінспекція в Харківській області повідомила: масштабна пожежа на “Новій пошті” в Новому Коротичі призвела до суттєвого забруднення повітря.

Причиною пожежі був російський удар ракетами та БпЛА. Він відбувся вночі 13 січня.

“Площа пожежі становила близько 500 м², а її гасіння тривало майже вісім годин. Значна тривалість горіння спричинила інтенсивне виділення продуктів згоряння в атмосферу. У результаті займання відбулося забруднення атмосферного повітря”, – повідомила пресслужба Держекоінспекції Харківщини.

Збитки екології оцінили у не менш як 120,5 млн грн.

Нагадаємо, через удар по терміналу “Нової пошти” в Коротичі загинули четверо чоловіків.  Усі – співробітники підприємства: двоє працювали в сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Двоє з них у момент атаки перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома балістичними “іскандерами” та чотирма БпЛА типу “Герань-2”. У ДСНС зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів.

Читайте також: Постраждалих від обстрілу жінку з дитиною вдалося евакуювати до Харкова

Автор: Оксана Горун
Популярно
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
25.02.2026, 11:12
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ
25.02.2026, 07:34
Новини Харкова – головне 25 лютого: перестрілка окупантів, врятували поранених
Новини Харкова – головне 25 лютого: перестрілка окупантів, врятували поранених
25.02.2026, 11:19
Сьогодні 25 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 лютого 2026: яке свято та день в історії
25.02.2026, 06:00
Жінка постраждала на пожежі в Харкові – дані ДСНС
Жінка постраждала на пожежі в Харкові – дані ДСНС
25.02.2026, 07:56
Харків відвідали представники Конгресу США та ООН: мета візиту
Харків відвідали представники Конгресу США та ООН: мета візиту
25.02.2026, 09:21

Новини за темою:

07.11.2025
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
24.10.2025
У 24 тисячі гривень оцінили екоінспектори збитки довкіллю через удари РФ
02.07.2025
Майже 97 тис: Держекоінспекція підрахувала збитки від удару по підприємству
22.04.2025
Горіло зерно: нарахували 244 тис. грн збитків від обстрілу Харківщини
25.12.2024
Рейди по ялинкових базарах у Харкові: де знайшли порушення


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 11:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держекоінспекція в Харківській області повідомила: масштабна пожежа на “Новій пошті” в Новому Коротичі призвела до суттєвого забруднення повітря".