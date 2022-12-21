Офис ООН открылся в Харькове: чем он займется (сюжет)
В центре Харькова открылся офис Управления ООН по координации гуманитарных дел. До этого специалисты Организации работали дистанционно, потому что присутствовать в регионе не позволяла ситуация с безопасностью. Офис будет координировать предоставление гуманитарной помощи жителям Харьковщины от различных международных организаций. Это продукты, различные наборы, а также обогреватели и генераторы. На открытии офиса побывал корреспондент МГ «Объектив».
Эдмор Тондхлана, руководитель отдела Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в восточной Украине
Это мероприятие очень важно для нас. До этого мы работали удаленно, только приезжая в Харьков. А сейчас, когда мы физически здесь присутствуем, я надеюсь, что наша работа будет более эффективной.
Еще не так давно открытие офиса в Харькове было невозможным из соображений безопасности.
Олег Синегубов, председатель ХОВА
Я помню весну, когда первый раз общалась с организациям ООН, OCHA. Когда к нам приезжала министр Верещук, министр Ляшко. И у нас была первая очная встреча и тогда еще вставал вопрос в принципе о приезде представителей международных организаций в город Харьков. Тогда мы говорили о том, что не позволяет Служба безопасности международным организациям даже находиться в городе Харьков. Не то, чтобы говорить об открытии там офиса. Поэтому для нас это очень важное событие. Поскольку мы можем еще ближе сотрудничать и будет еще более эффективными для наших непосредственно территории.
Международное сообщество помогает самым уязвимым слоям населения.
Эдмор Тондхлана, руководитель отдела Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в восточной Украине
Мы стараемся достичь наиболее уязвимых слоев населения. Людей, которые находятся в этом регионе.
Целевая помощь от Управления ООН по координации гуманитарных дел — продукты питания, непродуктовые наборы, подготовка к зиме.
Мака Хазалия, руководитель харьковского офиса Управления ООН по координации гуманитарных дел
Даем очень многоцелевую помощь. Это может быть помощь и продуктами питания, и непродуктовыми наборами. Мы также занимаемся подготовкой к зимнему периоду. Это и ремонт зданий, и утепление зданий, и обеспечение обогревателями, и генераторами. Мы сотрудничаем с более чем 162 организациями, деятельность которых мы стараемся координировать. Это как международные, так и местные организации.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 19:14;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова открылся офис Управления ООН по координации гуманитарных дел. До этого специалисты Организации работали дистанционно, потому что присутствовать в регионе не позволяла ситуация с безопасностью. Офис будет координировать предоставление гуманитарной помощи жителям Харьковщины от различных международных организаций. Это продукты, различные наборы, а также обогреватели и генераторы. На открытии офиса побывал корреспондент МГ «Объектив».".