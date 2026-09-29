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Двое людей пострадали в Харьковской области за сутки – Синегубов

Происшествия 08:58   29.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое людей пострадали в Харьковской области за сутки – Синегубов

В результате российских обстрелов Харьковщины в течение минувших суток пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«На трассе возле с. Мироновка Золочевской громады ранен 28-летний мужчина; в г. Дергачи получил ранения 44-летний мужчина. Враг атаковал БпЛА Шевченковский, Салтовский, Индустриальный, Киевский, Слободской районы Харькова», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • РСЗО;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 127 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 08:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов Харьковщины в течение минувших суток пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".