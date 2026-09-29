Двое людей пострадали в Харьковской области за сутки – Синегубов

В результате российских обстрелов Харьковщины в течение минувших суток пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На трассе возле с. Мироновка Золочевской громады ранен 28-летний мужчина; в г. Дергачи получил ранения 44-летний мужчина. Враг атаковал БпЛА Шевченковский, Салтовский, Индустриальный, Киевский, Слободской районы Харькова», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

ракета;

РСЗО;

три БпЛА типа «Молния»;

девять fpv-дронов;

127 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.