Двое людей пострадали в Харьковской области за сутки – Синегубов
В результате российских обстрелов Харьковщины в течение минувших суток пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На трассе возле с. Мироновка Золочевской громады ранен 28-летний мужчина; в г. Дергачи получил ранения 44-летний мужчина. Враг атаковал БпЛА Шевченковский, Салтовский, Индустриальный, Киевский, Слободской районы Харькова», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- ракета;
- РСЗО;
- три БпЛА типа «Молния»;
- девять fpv-дронов;
- 127 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.