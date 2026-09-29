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Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб

Украина 08:04   29.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковщине в течение минувших суток россияне пытались прорваться девять раз, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал позиции СОУ восемь раз около Новой Казачьей, Хрипунов, Резниково и Лозовой.

На Купянском – украинские защитники отбили один штурм оккупантов в районе Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений. Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 253 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9883 дронов-камикадзе и совершили 2415 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 32 – с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 08:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение минувших суток россияне пытались прорваться девять раз, передает Генштаб ВСУ.".