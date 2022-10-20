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Пыталась «переобуться»: звезде росТВ из Харьковщины сообщили о подозрении

Общество 10:57   20.10.2022
Оксана Горун
Пыталась «переобуться»: звезде росТВ из Харьковщины сообщили о подозрении

35-летняя жительница Купянска-Узлового «отчаянно любила» оккупантов в сюжетах российских пропагандистов, а после освобождения поселка решила «переобуться» и пришла за украинской «гуманитаркой».

«Правда очень ждали вас, очень ждали, потому что нас здесь задавили своим украинским, вечно ребенка заставляли в саду разговаривать на украинском, переписали историю», — жаловалась на страшных «украинских фашистов» пропагандистам российского телеканала «Звезда» жительница Харьковщины Светлана Михалева.

Это видео стало вирусным в украинском telegram после того, как женщина в деоккупированном Купянске-Узловом пришла за украинской «гуманитаркой». И не менее радостно позировала на камеру украинским волонтерам.

Как оказалось, посмотрели видео и правоохранители. В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что стороннице оккупантов уже сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации.

Михалева из Купянска-Узлового фото прокуратуры

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«По данным следствия, 35-летняя жительница пгт Купянск-Узловой в конце мая публично выразила свою позицию в поддержку действий страны-агрессоры в Украине. Так, сторонница оккупантов дала интервью российскому телеканалу «Звезда», в котором рассказала, что она поддерживает российскую армию и с ее приходом стала чувствовать себя в безопасности», — отметили прокуроры.

Фанатке "русского мира" из Купянска-Узлового сообщили о подозрении - фото прокуратуры

Досудебное расследование проводит полиция при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 10:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пыталась «переобуться»: звезде росТВ из Харьковщины сообщили о подозрении".