Намагалася “перевзутися”: зірці РосТВ із Харківщини повідомили про підозру

35-річна мешканка Куп’янська-Вузлового “відчайдушно любила” окупантів у сюжетах російських пропагандистів, а після звільнення селища вирішила “перевзутися” та прийшла за українською “гуманітаркою”.

“Правда дуже чекали на вас, дуже чекали, бо нас тут задавили своєю українською, вічно дитину змушували в саду розмовляти українською, переписали історію”, – скаржилася (звісно російською мовою) на страшних “українських фашистів” пропагандистам російського телеканалу “Звезда” мешканка Харківщини Світлана Михальова.

Це відео стало вірусним в українському Телеграмі після того, як жінка в деокупованому Куп’янську-Вузловому прийшла за українською “гуманітаркою”. І не менш радісно позувала на камеру українським волонтерам.

Як виявилося, переглянули відео й правоохоронці. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури поінформували, що прихильниці окупантів вже повідомили про підозру за фактом розповсюдження матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації.

“За даними слідства, 35-річна мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресора в Україні. Так, прихильниця окупантів дала інтерв’ю російському телеканалу “Звезда”, в якому розповіла, що вона підтримує російську армію і з її приходом почала почуватися у безпеці”, – зазначили прокурори.

Досудове розслідування проводить поліція під оперативним супроводом співробітників Управління СБУ в Харківській області.