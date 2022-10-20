Намагалася “перевзутися”: зірці РосТВ із Харківщини повідомили про підозру
35-річна мешканка Куп’янська-Вузлового “відчайдушно любила” окупантів у сюжетах російських пропагандистів, а після звільнення селища вирішила “перевзутися” та прийшла за українською “гуманітаркою”.
“Правда дуже чекали на вас, дуже чекали, бо нас тут задавили своєю українською, вічно дитину змушували в саду розмовляти українською, переписали історію”, – скаржилася (звісно російською мовою) на страшних “українських фашистів” пропагандистам російського телеканалу “Звезда” мешканка Харківщини Світлана Михальова.
Це відео стало вірусним в українському Телеграмі після того, як жінка в деокупованому Куп’янську-Вузловому прийшла за українською “гуманітаркою”. І не менш радісно позувала на камеру українським волонтерам.
Як виявилося, переглянули відео й правоохоронці. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури поінформували, що прихильниці окупантів вже повідомили про підозру за фактом розповсюдження матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації.
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“За даними слідства, 35-річна мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресора в Україні. Так, прихильниця окупантів дала інтерв’ю російському телеканалу “Звезда”, в якому розповіла, що вона підтримує російську армію і з її приходом почала почуватися у безпеці”, – зазначили прокурори.
Досудове розслідування проводить поліція під оперативним супроводом співробітників Управління СБУ в Харківській області.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Купянск-Узловой, предательница, прокуратура; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Намагалася “перевзутися”: зірці РосТВ із Харківщини повідомили про підозру".