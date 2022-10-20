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На Харківщині працював «сімейний підряд» експоліцейських-колаборантів

Суспільство 08:11   20.10.2022
Олексій Наумов
На Харківщині працював «сімейний підряд» експоліцейських-колаборантів

Журналісти «Схем» ідентифікували частину посібників окупантів, які «працювали» на Харківщині у лавах так званої «народної міліції». Серед них три брати – колишні поліцейські.

Ідентифікацію колаборантів та держзрадників провели завдяки спискам, які поспіхом під час відступу окупанти забули в будівлі Шевченківського райсуду та Куп’янської окружної прокуратури. Там у період тимчасової окупації смт Шевченкове знаходилося управління т.зв. “народної міліції”. Загалом у списку – понад 160 прізвищ. Серед них – поліцейські, які працювали в Нацполіції України аж до повномасштабного вторгнення, а також – звільнені раніше. Деяких людей зі списку вдалось ідентифікувати. У тому числі – трьох братів – Мамонів.

«Про шлях 29-річного Володимира Мамона, прізвище якого також є у списку, раніше розповідали колеги зі «Слідство.Інфо» – від поліцейського конвойної служби до окупації – до оперуповноваженого карного розшуку та власника автомобіля «Нива» з літерою Z після переходу на бік Росії. За даними офіційного слідства, Мамон також розвозив провізію російським солдатам на блокпости, мародерив та шукав АТОвців, – нагадали розслідувачі. – У списках окупаційного поліцейського главку “Схеми” знайшли ще двох Мамонів – це брати Володимира – Олександр та Дмитро, у минулому – теж поліцейські на Харківщині».

Також серед ідентифікованих – як мінімум два колишні співробітники поліції Харкова. Один із них – харківський патрульний 33-річний Віталій Михальов.

Віталій Михалєв - екс-патрульний, який працював на окупантів

Аж до початку окупації Шевченкового він був офіцером поліції на дільниці у Шевченковому. А з «настанням «русского мира», за словами колишніх колег та місцевих жителів, очолив «народну міліцію» у селищі.

Другий – 26-річний екс-поліцейський Віталій Ларіонов.

Віталій Ларіонов поліцейський-зрадник

Він сам після початку війни повернувся до рідного Шевченкового і став «в.о. дільничного» у «народній міліції».

Як виявилося, навіть ув’язненням земляків у камерах місцевої «в’язниці» часів окупації займався колишній патрульний поліцейський – Андрій Юсіфов. Його місцеві жителі називають «начальником ІВС».

Ще один зрадник Олексій Назарько під час окупації «отримав підвищення» – з посади помічника чергового одразу перейшов на посаду оперуповноваженого карного розшуку.

«Трудився» на окупантів і 31-річний інспектор ювенальної превенції Шевченкового Олександр Артюхов, який «перейшов» із Нацполіції України на аналогічну «посаду» у квазіправоохоронному органі загарбників.

Крім поліцейських, до окупантів прибилося чимало колишніх співробітників правоохоронних органів. Серед них – Євгеній Болюх. Його звільнили з поліції у 2017 році, після чого він марно судився із відомством, прагнучи отримати компенсацію. Потім працював помічником судді у Шевченковому.

Також у нагоді окупантам став колишній ДАІшник Андрій Гужва. Він пішов на пенсію у 2015 році, займався підприємництвом, продаючи запчастини. А в «русском мире» вирішив згадати про старе й обійняв посаду «инспектора ДПС ГИБДД».

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«Схеми» намагалися зв’язатися зі згаданими вище особами зі списку окупаційної «міліції», проте вони, схоже, перестали користуватися українськими номерами телефонів. Також жоден із них не відповів на запити в соцмережах за кілька днів до публікації матеріалу», – зазначили на завершення матеріалу журналісти.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 08:11;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині працював «сімейний підряд» експоліцейських-колаборантів".