На Харківщині працював «сімейний підряд» експоліцейських-колаборантів

Журналісти «Схем» ідентифікували частину посібників окупантів, які «працювали» на Харківщині у лавах так званої «народної міліції». Серед них три брати – колишні поліцейські.

Ідентифікацію колаборантів та держзрадників провели завдяки спискам, які поспіхом під час відступу окупанти забули в будівлі Шевченківського райсуду та Куп’янської окружної прокуратури. Там у період тимчасової окупації смт Шевченкове знаходилося управління т.зв. “народної міліції”. Загалом у списку – понад 160 прізвищ. Серед них – поліцейські, які працювали в Нацполіції України аж до повномасштабного вторгнення, а також – звільнені раніше. Деяких людей зі списку вдалось ідентифікувати. У тому числі – трьох братів – Мамонів.

«Про шлях 29-річного Володимира Мамона, прізвище якого також є у списку, раніше розповідали колеги зі «Слідство.Інфо» – від поліцейського конвойної служби до окупації – до оперуповноваженого карного розшуку та власника автомобіля «Нива» з літерою Z після переходу на бік Росії. За даними офіційного слідства, Мамон також розвозив провізію російським солдатам на блокпости, мародерив та шукав АТОвців, – нагадали розслідувачі. – У списках окупаційного поліцейського главку “Схеми” знайшли ще двох Мамонів – це брати Володимира – Олександр та Дмитро, у минулому – теж поліцейські на Харківщині».

Також серед ідентифікованих – як мінімум два колишні співробітники поліції Харкова. Один із них – харківський патрульний 33-річний Віталій Михальов.

Аж до початку окупації Шевченкового він був офіцером поліції на дільниці у Шевченковому. А з «настанням «русского мира», за словами колишніх колег та місцевих жителів, очолив «народну міліцію» у селищі.

Другий – 26-річний екс-поліцейський Віталій Ларіонов.

Він сам після початку війни повернувся до рідного Шевченкового і став «в.о. дільничного» у «народній міліції».

Як виявилося, навіть ув’язненням земляків у камерах місцевої «в’язниці» часів окупації займався колишній патрульний поліцейський – Андрій Юсіфов. Його місцеві жителі називають «начальником ІВС».

Ще один зрадник Олексій Назарько під час окупації «отримав підвищення» – з посади помічника чергового одразу перейшов на посаду оперуповноваженого карного розшуку.

«Трудився» на окупантів і 31-річний інспектор ювенальної превенції Шевченкового Олександр Артюхов, який «перейшов» із Нацполіції України на аналогічну «посаду» у квазіправоохоронному органі загарбників.

Крім поліцейських, до окупантів прибилося чимало колишніх співробітників правоохоронних органів. Серед них – Євгеній Болюх. Його звільнили з поліції у 2017 році, після чого він марно судився із відомством, прагнучи отримати компенсацію. Потім працював помічником судді у Шевченковому.

Також у нагоді окупантам став колишній ДАІшник Андрій Гужва. Він пішов на пенсію у 2015 році, займався підприємництвом, продаючи запчастини. А в «русском мире» вирішив згадати про старе й обійняв посаду «инспектора ДПС ГИБДД».

«Схеми» намагалися зв’язатися зі згаданими вище особами зі списку окупаційної «міліції», проте вони, схоже, перестали користуватися українськими номерами телефонів. Також жоден із них не відповів на запити в соцмережах за кілька днів до публікації матеріалу», – зазначили на завершення матеріалу журналісти.