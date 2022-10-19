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ХАЦ розкрив особистість колаборантки, що вводила стандарти РФ у школах Борової

Суспільство 11:05   19.10.2022
Олексій Наумов
ХАЦ розкрив особистість колаборантки, що вводила стандарти РФ у школах Борової

За даними Харківського антикорупційного центру, “фахівчиня” з Борової, якій прокурори повідомили про підозру, – це колишня співробітниця місцевої РДА Віта Василець.

“Куратором від окупантів переходу на російські стандарти освіти в окупованій Боровській громаді була Віта Василець. Вона до початку вторгнення працювала головним спеціалістом відділу гуманітарної політики селищної ради. До проведення децентралізації Віта Василець була керівником відділу освіти в Боровській РДА”, – повідомили антикорупціонери.

Нагадаємо, напередодні пресслужба Харківської обласної прокуратури поінформувала, що чиновниці з Борової, яка відповідала за освіту при окупантах, повідомили про підозру в колабораціонізмі.

Про призначення себе на “високу посаду” “начальниці відділу освіти” за окупантів Василець сама повідомила своїх земляків. Це сталося під час зборів із працівниками освіти у районному будинку культури.

“Після цього псевдокерівниця повідомила колег про підготовку до початку навчального процесу за програмою РФ”, – зазначили в ХАЦ.

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Нагадаємо, раніше в поліції заявили, що в Боровій вилучили 700 російських підручників. Книги використають як речові докази у справі колаборантів від освіти.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 11:05;

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