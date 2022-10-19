ХАЦ розкрив особистість колаборантки, що вводила стандарти РФ у школах Борової
За даними Харківського антикорупційного центру, “фахівчиня” з Борової, якій прокурори повідомили про підозру, – це колишня співробітниця місцевої РДА Віта Василець.
“Куратором від окупантів переходу на російські стандарти освіти в окупованій Боровській громаді була Віта Василець. Вона до початку вторгнення працювала головним спеціалістом відділу гуманітарної політики селищної ради. До проведення децентралізації Віта Василець була керівником відділу освіти в Боровській РДА”, – повідомили антикорупціонери.
Нагадаємо, напередодні пресслужба Харківської обласної прокуратури поінформувала, що чиновниці з Борової, яка відповідала за освіту при окупантах, повідомили про підозру в колабораціонізмі.
Про призначення себе на “високу посаду” “начальниці відділу освіти” за окупантів Василець сама повідомила своїх земляків. Це сталося під час зборів із працівниками освіти у районному будинку культури.
“Після цього псевдокерівниця повідомила колег про підготовку до початку навчального процесу за програмою РФ”, – зазначили в ХАЦ.
Читайте також: У поліції показали місце, звідки росіяни обстрілювали Харків (фото)
Нагадаємо, раніше в поліції заявили, що в Боровій вилучили 700 російських підручників. Книги використають як речові докази у справі колаборантів від освіти.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, коллаборантка, образование, прокуратура, ХАЦ; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «ХАЦ розкрив особистість колаборантки, що вводила стандарти РФ у школах Борової»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 11:05;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХАЦ розкрив особистість колаборантки, що вводила стандарти РФ у школах Борової".