ХАЦ раскрыл личность коллаборантки, вводившей «стандарты РФ» в школах Боровой

По данным Харьковского антикоррупционного центра, «специалистка» из Боровой, которой прокуроры сообщили о подозрении, — это бывшая сотрудница местной РГА Вита Василец.

«Куратором от оккупантов перехода на российские стандарты образования в оккупированной Боровской громаде была Вита Василец. Она до начала вторжения работала главным специалистом отдела гуманитарной политики поселкового совета. До проведения децентрализации Вита Василец являлась руководителем отдела образования в Боровской РГА», — сообщили антикоррупционеры.

Напомним, накануне пресс-служба Харьковской областной прокуратуры проинформировала, что чиновнице из Боровой, отвечавшей за образование при оккупантах, сообщили о подозрении в коллаборационизме.

О назначении себя на «высокую должность» «начальника отдела образования» при оккупантах Василец сама сообщила своим землякам. Это произошло во время собрания с работниками образования в районном доме культуры.

«После этого псевдоруководительница сообщила коллегам о подготовке к началу учебного процесса по программе РФ», — отметили в ХАЦ.

Напомним, ранее в полиции заявили, что в Боровой изъяли 700 российских учебников. Книги используют как вещдоки в деле коллаборантов от образования.