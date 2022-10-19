ХАЦ раскрыл личность коллаборантки, вводившей «стандарты РФ» в школах Боровой
По данным Харьковского антикоррупционного центра, «специалистка» из Боровой, которой прокуроры сообщили о подозрении, — это бывшая сотрудница местной РГА Вита Василец.
«Куратором от оккупантов перехода на российские стандарты образования в оккупированной Боровской громаде была Вита Василец. Она до начала вторжения работала главным специалистом отдела гуманитарной политики поселкового совета. До проведения децентрализации Вита Василец являлась руководителем отдела образования в Боровской РГА», — сообщили антикоррупционеры.
Напомним, накануне пресс-служба Харьковской областной прокуратуры проинформировала, что чиновнице из Боровой, отвечавшей за образование при оккупантах, сообщили о подозрении в коллаборационизме.
О назначении себя на «высокую должность» «начальника отдела образования» при оккупантах Василец сама сообщила своим землякам. Это произошло во время собрания с работниками образования в районном доме культуры.
«После этого псевдоруководительница сообщила коллегам о подготовке к началу учебного процесса по программе РФ», — отметили в ХАЦ.
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Напомним, ранее в полиции заявили, что в Боровой изъяли 700 российских учебников. Книги используют как вещдоки в деле коллаборантов от образования.Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, коллаборантка, образование, прокуратура, ХАЦ; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 11:05;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХАЦ раскрыл личность коллаборантки, вводившей «стандарты РФ» в школах Боровой".