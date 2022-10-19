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ХАЦ раскрыл личность коллаборантки, вводившей «стандарты РФ» в школах Боровой

Общество 11:05   19.10.2022
Алексей Наумов
ХАЦ раскрыл личность коллаборантки, вводившей «стандарты РФ» в школах Боровой

По данным Харьковского антикоррупционного центра, «специалистка» из Боровой, которой прокуроры сообщили о подозрении, — это бывшая сотрудница местной РГА Вита Василец.

«Куратором от оккупантов перехода на российские стандарты образования в оккупированной Боровской громаде была Вита Василец. Она до начала вторжения работала главным специалистом отдела гуманитарной политики поселкового совета. До проведения децентрализации Вита Василец являлась руководителем отдела образования в Боровской РГА», — сообщили антикоррупционеры.

Напомним, накануне пресс-служба Харьковской областной прокуратуры проинформировала, что чиновнице из Боровой, отвечавшей за образование при оккупантах, сообщили о подозрении в коллаборационизме.

О назначении себя на «высокую должность» «начальника отдела образования» при оккупантах Василец сама сообщила своим землякам. Это произошло во время собрания с работниками образования в районном доме культуры.

«После этого псевдоруководительница сообщила коллегам о подготовке к началу учебного процесса по программе РФ», — отметили в ХАЦ.

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Напомним, ранее в полиции заявили, что в Боровой изъяли 700 российских учебников. Книги используют как вещдоки в деле коллаборантов от образования.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 11:05;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХАЦ раскрыл личность коллаборантки, вводившей «стандарты РФ» в школах Боровой".