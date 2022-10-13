В освобожденной Боровой на Харьковщине изъяли 700 российских учебников (Фото)

В Боровской общеобразовательной школе во время осмотра следователи обнаружили около 700 учебников с первого по 11 класс производства россии, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств по делу против коллаборантов», — отметил правоохранитель.



По факту находки полицейские зарегистрировали производство по ч.3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – действия граждан Украины, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях – которые карают исправительными работами до 2 лет или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы до 3 лет.