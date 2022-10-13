В освобожденной Боровой на Харьковщине изъяли 700 российских учебников (Фото)
В Боровской общеобразовательной школе во время осмотра следователи обнаружили около 700 учебников с первого по 11 класс производства россии, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств по делу против коллаборантов», — отметил правоохранитель.
По факту находки полицейские зарегистрировали производство по ч.3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – действия граждан Украины, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях – которые карают исправительными работами до 2 лет или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы до 3 лет.
Читайте также: Оккупанты изымали украинские учебники из школ на Харьковщине (документы)Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Болвинов, Борова, Боровая, книги, полиция, Россия, рф, следователи, учебники, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 16:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В освобожденной Боровой на Харьковщине изъяли 700 российских учебников (Фото)".