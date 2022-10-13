У звільненій Боровій на Харківщині слідчі вилучили 700 російських підручників

У Борівській загальноосвітній школі під час огляду слідчі виявили близько 700 підручників із першого по 11 клас виробництва росії, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів», – зазначив правоохоронець.



За фактом знахідки поліцейські зареєстрували провадження за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах – які карають виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років.