У звільненій Боровій на Харківщині слідчі вилучили 700 російських підручників
У Борівській загальноосвітній школі під час огляду слідчі виявили близько 700 підручників із першого по 11 клас виробництва росії, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів», – зазначив правоохоронець.
За фактом знахідки поліцейські зареєстрували провадження за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах – які карають виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років.
Читайте також: Окупанти вилучали українські підручники зі шкіл на Харківщині (документи)Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Болвінов, Борова, книги, поліція, Россия, рф, следователи, учебники, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 16:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У звільненій Боровій на Харківщині слідчі вилучили 700 російських підручників".