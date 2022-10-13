Live
  • П’ятниця 14.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🟢

У звільненій Боровій на Харківщині слідчі вилучили 700 російських підручників

Суспільство 16:18   13.10.2022
Оксана Якушко
У звільненій Боровій на Харківщині слідчі вилучили 700 російських підручників

У Борівській загальноосвітній школі під час огляду слідчі виявили близько 700 підручників із першого по 11 клас виробництва росії, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів», – зазначив правоохоронець.


За фактом знахідки поліцейські зареєстрували провадження за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах – які карають виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років.

Читайте також: Окупанти вилучали українські підручники зі шкіл на Харківщині (документи)

Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

23:31
Уже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижня
15:29
Зв’язок на Харківщині відновлюють за допомогою 150 комплектів Starlink
13:56
ДСНС: У Куп’янську через обстріл вщент згоріла крамниця (Фото)
12:38
У Харківській області податківиця агітувала колег співпрацювати з окупантами
10:39
Поліцейських із деокупованих територій Харківщини відправляють на Херсонщину

Ви читали новину: «У звільненій Боровій на Харківщині слідчі вилучили 700 російських підручників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 16:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У звільненій Боровій на Харківщині слідчі вилучили 700 російських підручників".