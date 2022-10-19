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В полиции показали место, откуда россияне обстреливали Харьков (фото)

Происшествия 10:48   19.10.2022
Оксана Горун
В полиции показали место, откуда россияне обстреливали Харьков (фото)

Фото позиции российских артиллеристов за Липцами опубликовал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Следователи нашли место, откуда россияне обстреливали Харьков, Циркуны, Русскую Лозовую. Харьковщину обстреливали не только с территории России, но и во время оккупации части области – с разных позиций в области. Одна из таких позиций – за Липцами, у дамбы Травянского водохранилища», — написал Болвинов.

Сергей Болвинов на позициях российских оккупантов под Липцами

На позициях нашли более 400 гильз 122 мм калибра.

Снаряды российской артиллерии

Он сообщил, что нашли не только позицию артиллеристов, но и штаб оккупантов. Они размещались на бывшей базе отдыха и в подвалах дома.

Штаб российской армии под Липцами на Харьковщине

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Штаб российской армии под Липцами на Харьковщине 2

«Изъяты отпечатки пальцев, образцы ДНК и их вещи (идентифицированных россиян мы сразу опубликуем в телеграмм-канале «Военные преступления в Харьковской области»)», — сообщил Болвинов.

Позиции российской армии под Липцами на Харьковщине

Следователи продолжают работать.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 10:48;

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