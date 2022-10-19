В полиции показали место, откуда россияне обстреливали Харьков (фото)
Фото позиции российских артиллеристов за Липцами опубликовал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Следователи нашли место, откуда россияне обстреливали Харьков, Циркуны, Русскую Лозовую. Харьковщину обстреливали не только с территории России, но и во время оккупации части области – с разных позиций в области. Одна из таких позиций – за Липцами, у дамбы Травянского водохранилища», — написал Болвинов.
На позициях нашли более 400 гильз 122 мм калибра.
Он сообщил, что нашли не только позицию артиллеристов, но и штаб оккупантов. Они размещались на бывшей базе отдыха и в подвалах дома.
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«Изъяты отпечатки пальцев, образцы ДНК и их вещи (идентифицированных россиян мы сразу опубликуем в телеграмм-канале «Военные преступления в Харьковской области»)», — сообщил Болвинов.
Следователи продолжают работать.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, война, обстрелы, полиция; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции показали место, откуда россияне обстреливали Харьков (фото)".