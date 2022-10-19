В полиции показали место, откуда россияне обстреливали Харьков (фото)

Фото позиции российских артиллеристов за Липцами опубликовал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Следователи нашли место, откуда россияне обстреливали Харьков, Циркуны, Русскую Лозовую. Харьковщину обстреливали не только с территории России, но и во время оккупации части области – с разных позиций в области. Одна из таких позиций – за Липцами, у дамбы Травянского водохранилища», — написал Болвинов.

На позициях нашли более 400 гильз 122 мм калибра.

Он сообщил, что нашли не только позицию артиллеристов, но и штаб оккупантов. Они размещались на бывшей базе отдыха и в подвалах дома.

«Изъяты отпечатки пальцев, образцы ДНК и их вещи (идентифицированных россиян мы сразу опубликуем в телеграмм-канале «Военные преступления в Харьковской области»)», — сообщил Болвинов.

Следователи продолжают работать.