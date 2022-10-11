Обстрел Харькова: в Холодногорском районе нашли много осколков ракет (фото)

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал осколки вражеских ракет, ударивших по Харькову 10 октября.

«Военнослужащие РФ вчера обстреляли Харьков и критическую инфраструктуру в области. Россияне продолжают вести войну против гражданского населения – известно, что утром 10 октября они обстреляли объекты энергоснабжения в Харьковской области. Следователи отработали на месте – изъяты обломки ракет 5В55, ракетного комплекса С300. А также изъято большое количество обломков ракет в Холодногорском районе», — сообщил Болвинов.

Он отметил, что следователи полиции продолжают собирать доказательства военных преступлений оккупантов на Харьковщине.