Обстрел Харькова: в Холодногорском районе нашли много осколков ракет (фото)
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал осколки вражеских ракет, ударивших по Харькову 10 октября.
«Военнослужащие РФ вчера обстреляли Харьков и критическую инфраструктуру в области. Россияне продолжают вести войну против гражданского населения – известно, что утром 10 октября они обстреляли объекты энергоснабжения в Харьковской области. Следователи отработали на месте – изъяты обломки ракет 5В55, ракетного комплекса С300. А также изъято большое количество обломков ракет в Холодногорском районе», — сообщил Болвинов.
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Он отметил, что следователи полиции продолжают собирать доказательства военных преступлений оккупантов на Харьковщине.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, обстрел, осколки, полиция, ракети, ракеты, С-300; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 11:49;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел Харькова: в Холодногорском районе нашли много осколков ракет (фото)".