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Обстрел Харькова: в Холодногорском районе нашли много осколков ракет (фото)

Происшествия 11:49   11.10.2022
Алексей Наумов
Обстрел Харькова: в Холодногорском районе нашли много осколков ракет (фото)

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал осколки вражеских ракет, ударивших по Харькову 10 октября.

«Военнослужащие РФ вчера обстреляли Харьков и критическую инфраструктуру в области. Россияне продолжают вести войну против гражданского населения – известно, что утром 10 октября они обстреляли объекты энергоснабжения в Харьковской области. Следователи отработали на месте – изъяты обломки ракет 5В55, ракетного комплекса С300. А также изъято большое количество обломков ракет в Холодногорском районе», — сообщил Болвинов.

Осколки ракеты, ударившей по Харьковщине 11 октября

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Осколки ракеты, ударившей по Харьковщине 10 октября 1

Он отметил, что следователи полиции продолжают собирать доказательства военных преступлений оккупантов на Харьковщине.

Осколки ракеты, ударившей по Харьковщине 10 октября 2

Осколки ракеты, ударившей по Харьковщине 10 октября 5

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 11:49;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел Харькова: в Холодногорском районе нашли много осколков ракет (фото)".