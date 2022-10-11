Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов показав уламки ворожих ракет, які вдарили по Харкову 10 жовтня.

“Військовослужбовці РФ вчора обстріляли Харків і критичну інфраструктуру в області. Росіяни продовжують вести війну проти цивільного населення – відомо, що вранці 10 жовтня вони обстріляли об’єкти енергопостачання в Харківській області. Слідчі відпрацювали на місці – вилучено уламки ракет 5В55, ракетного комплексу А300. А також вилучена велика кількість уламків ракет у Холодногірському районі”, – повідомив Болвінов.

Він зазначив, що слідчі поліції продовжують збирати докази військових злочинів окупантів на Харківщині.