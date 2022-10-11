Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов показав уламки ворожих ракет, які вдарили по Харкову 10 жовтня.
“Військовослужбовці РФ вчора обстріляли Харків і критичну інфраструктуру в області. Росіяни продовжують вести війну проти цивільного населення – відомо, що вранці 10 жовтня вони обстріляли об’єкти енергопостачання в Харківській області. Слідчі відпрацювали на місці – вилучено уламки ракет 5В55, ракетного комплексу А300. А також вилучена велика кількість уламків ракет у Холодногірському районі”, – повідомив Болвінов.
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Він зазначив, що слідчі поліції продовжують збирати докази військових злочинів окупантів на Харківщині.
Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, обстріл, осколки, поліція, ракети, С-300; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 11:49;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)".