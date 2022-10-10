Ракетний обстріл Харківщини: відкрито кримінальне провадження (фото)

За фактом ракетного обстрілу Харківщини близько 10-ї ранку 10 жовтня відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місць події та вилучили уламки ракет, орієнтовно С-300, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Як розповів в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала «значні пошкодження». Станом на 19:30 у Харкові залишався знеструмленим лише частково Шевченківський район, тоді як в області усі споживачі були вже зі світлом.