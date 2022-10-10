Ракетний обстріл Харківщини: відкрито кримінальне провадження (фото)
За фактом ракетного обстрілу Харківщини близько 10-ї ранку 10 жовтня відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місць події та вилучили уламки ракет, орієнтовно С-300, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Як розповів в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала «значні пошкодження». Станом на 19:30 у Харкові залишався знеструмленим лише частково Шевченківський район, тоді як в області усі споживачі були вже зі світлом.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, ракетний удар, уголовное производство, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 22:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетний обстріл Харківщини: відкрито кримінальне провадження (фото)".