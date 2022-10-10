Ракетный обстрел Харьковщины: открыто уголовное производство (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
По факту ракетного обстрела Харьковщины около 10-ти утра 10 октября открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Работники следственно-оперативной группы провели осмотр мест происшествия и изъяли обломки ракет, ориентировочно С-300, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Как сообщил в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». По состоянию на 19:30 в Харькове оставался обесточенным лишь частично Шевченковский район, тогда в области все потребители были уже со светом.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, ракетний удар, уголовное производство, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 22:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный обстрел Харьковщины: открыто уголовное производство (фото)".