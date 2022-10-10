Ракетный обстрел Харьковщины: открыто уголовное производство (фото)

По факту ракетного обстрела Харьковщины около 10-ти утра 10 октября открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Работники следственно-оперативной группы провели осмотр мест происшествия и изъяли обломки ракет, ориентировочно С-300, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Как сообщил в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». По состоянию на 19:30 в Харькове оставался обесточенным лишь частично Шевченковский район, тогда в области все потребители были уже со светом.