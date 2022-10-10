В Харькове обесточена лишь часть Шевченковского района, в области — свет есть
В Харькове остается обесточенным лишь частично Шевченковский район, тогда как в области — свет есть.
Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
Как сообщил ранее в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. В результате критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». По словам Синегубова, электроснабжение в регионе планируют восстановить до конца суток.
В связи с ракетными обстрелами и повреждением энергетической инфраструктуры Харьков был запитан по резервным схемам. Горожан и жителей области призвали с 17:00 до 23:00 снизить потребление электроэнергии — не включать обогреватели и другие мощные приборы.Категории: Общество, Харьков; Теги: свет, Харьков, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обесточена лишь часть Шевченковского района, в области — свет есть".