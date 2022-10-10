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В Харькове обесточена лишь часть Шевченковского района, в области — свет есть

Общество 19:54   10.10.2022
Елена Нагорная
В Харькове обесточена лишь часть Шевченковского района, в области — свет есть

В Харькове остается обесточенным лишь частично Шевченковский район, тогда как в области — свет есть.

Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщил ранее в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. В результате критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». По словам Синегубова, электроснабжение в регионе планируют восстановить до конца суток.

В связи с ракетными обстрелами и повреждением энергетической инфраструктуры Харьков был запитан по резервным схемам. Горожан и жителей области призвали с 17:00 до 23:00 снизить потребление электроэнергии — не включать обогреватели и другие мощные приборы.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обесточена лишь часть Шевченковского района, в области — свет есть".