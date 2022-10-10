В Харькове обесточена лишь часть Шевченковского района, в области — свет есть

В Харькове остается обесточенным лишь частично Шевченковский район, тогда как в области — свет есть.

Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщил ранее в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. В результате критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». По словам Синегубова, электроснабжение в регионе планируют восстановить до конца суток.

В связи с ракетными обстрелами и повреждением энергетической инфраструктуры Харьков был запитан по резервным схемам. Горожан и жителей области призвали с 17:00 до 23:00 снизить потребление электроэнергии — не включать обогреватели и другие мощные приборы.