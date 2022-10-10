У Харкові знеструмлена лише частина Шевченківського району, в області світло є

У Харкові залишається знеструмленим лише частково Шевченківський район, тоді як в області – світло є.

Цю інформацію підтвердили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Як повідомив раніше в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала “значні пошкодження”. За словами Синєгубова, електропостачання у регіоні планують відновити до кінця доби.

У зв’язку з ракетним обстрілом та пошкодженням енергетичної інфраструктури Харків було заживлено за резервними схемами. Містян та мешканців області закликали з 17:00 до 23:00 знизити споживання електроенергії – не вмикати обігрівачі та інші потужні прилади.