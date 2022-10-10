У Харкові знеструмлена лише частина Шевченківського району, в області світло є
У Харкові залишається знеструмленим лише частково Шевченківський район, тоді як в області – світло є.
Цю інформацію підтвердили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
Як повідомив раніше в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала “значні пошкодження”. За словами Синєгубова, електропостачання у регіоні планують відновити до кінця доби.
У зв’язку з ракетним обстрілом та пошкодженням енергетичної інфраструктури Харків було заживлено за резервними схемами. Містян та мешканців області закликали з 17:00 до 23:00 знизити споживання електроенергії – не вмикати обігрівачі та інші потужні прилади.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: свет, Харків, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знеструмлена лише частина Шевченківського району, в області світло є".