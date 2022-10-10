Live
  • Середа 12.10.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Зі світлом уже – пів Харківщини, РФ запустила по регіону 9 ракет – Синєгубов

Події 18:48   10.10.2022
Олена Нагорна
Зі світлом уже – пів Харківщини, РФ запустила по регіону 9 ракет – Синєгубов

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%. Орієнтовно, ці роботи повністю завершать до кінця доби, і люди будуть зі світлом.

Про це повідомив в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО.

“Це критична інфраструктура, енергопостачання. Вона зазнала значних пошкоджень”, – розповів Синєгубов.

Читайте також: Харків’ян закликають не вмикати обігрівачі та інші потужні електроприлади

За його словами, в області продовжується розмінування та відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

“Робиться все можливе, щоб і на цих територіях якнайшвидше відновилося електроживлення та водопостачання”, – додав глава ОВА.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:10
Стала відома вартість зупинок-укриттів у Харкові
21:34
Електропостачання Харкова та області відновлено в повному обсязі – ОВА
21:00
Отруєння грибами: у вересні вже потрапили до лікарні троє жителів Харківщини
20:02
У Харкові трамвай №8 два дні ходитиме по-іншому
19:37
17 росіян і білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес арештовано

Ви читали новину: «Зі світлом уже – пів Харківщини, РФ запустила по регіону 9 ракет – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 18:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі світлом уже – пів Харківщини, РФ запустила по регіону 9 ракет – Синєгубов".