Зі світлом уже – пів Харківщини, РФ запустила по регіону 9 ракет – Синєгубов

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%. Орієнтовно, ці роботи повністю завершать до кінця доби, і люди будуть зі світлом.

Про це повідомив в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО.

“Це критична інфраструктура, енергопостачання. Вона зазнала значних пошкоджень”, – розповів Синєгубов.

За його словами, в області продовжується розмінування та відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

“Робиться все можливе, щоб і на цих територіях якнайшвидше відновилося електроживлення та водопостачання”, – додав глава ОВА.