Зі світлом уже – пів Харківщини, РФ запустила по регіону 9 ракет – Синєгубов
Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%. Орієнтовно, ці роботи повністю завершать до кінця доби, і люди будуть зі світлом.
Про це повідомив в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО.
“Це критична інфраструктура, енергопостачання. Вона зазнала значних пошкоджень”, – розповів Синєгубов.
Читайте також: Харків’ян закликають не вмикати обігрівачі та інші потужні електроприлади
За його словами, в області продовжується розмінування та відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.
“Робиться все можливе, щоб і на цих територіях якнайшвидше відновилося електроживлення та водопостачання”, – додав глава ОВА.Категорії: Події, Харків; Теги: сінєгубов, свет, Харків, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зі світлом уже – пів Харківщини, РФ запустила по регіону 9 ракет – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 18:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі світлом уже – пів Харківщини, РФ запустила по регіону 9 ракет – Синєгубов".