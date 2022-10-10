Харків’ян закликають не вмикати обігрівачі та інші потужні електроприлади
У зв’язку з ракетним обстрілом та пошкодженням енергетичної інфраструктури Харків було заживлено за резервними схемами, тому містян закликають по можливості знизити споживання електроенергії.
“Просимо вас не вмикати обігрівачі та інші потужні електроприлади. Це необхідно для запобігання перенавантаження електромережі. Дякуємо вам за розуміння та віримо у нашу спільну перемогу!”, – йдеться у публікації АТ “Харківобленерго” .
Максимально зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 українців також закликав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Йдеться про пральні машини, праски, пилососи, електрообігрівачі, теплі підлоги, електроопалення, посудомийки та інші електроприлади, що споживають багато енергії. Їх вмикати НЕ варто!”, – написав Тимошенко.
За його словами, президент дав завдання виконати максимальну кількість робіт за добу.
“Ми вже запустили всі необхідні для цього механізми. Потрібна і ваша допомога!”, – наголосив Тимошенко.
А перелік приладів, які просять не вмикати, опубліковала Харківська ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 17:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’ян закликають не вмикати обігрівачі та інші потужні електроприлади".