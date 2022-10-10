Харків’янам потрібно бути готовими до віялових відключень світла

В Офісі президента України заявили про те, що російський масований обстріл об’єктів енергетики в Україні може вплинути на стабільне енергозабезпечення, а як наслідок – призвести до віялових відключень.

“Вже однозначно зрозуміло, що чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст, – повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. – Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом весь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень”.

Тимошенко запевнив, що зараз усі служби працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

Зазначимо, що в Харкові електрики немає з моменту ранкового обстрілу, який стався близько 9:52. У частині міста також немає води. Не працює електротранспорт та не їздять поїзди в метро. При цьому підземка продовжує працювати як укриття. Поки що ні міська, ані обласна влада не дають прогнозів щодо часу відновлення електропостачання.