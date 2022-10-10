Live
  • Среда 12.10.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Харьковчанам нужно быть готовыми к веерным отключениям света

Общество 13:06   10.10.2022
Оксана Горун
Харьковчанам нужно быть готовыми к веерным отключениям света

В Офисе президента Украины заявили о том, что российский массированный обстрел объектов энергетики в Украине может повлиять на стабильной энергообеспечения, а как следствие — веерным отключениям.

«Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов, — сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. — Под прицелом — энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельниччины, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений».

Тимошенко заверил, что сейчас все службы работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов.

Читайте также: Глава ХОВА предупредил, что некоторое время не будет воды и света (видео)

Отметим, что в Харькове электричества нет с момента утреннего обстрела, который произошел около 9:52. В части города также нет воды. Не работает электротранспорт и не ездят поезда в метро. При этом подземка продолжает работать в качестве укрытия. Пока ни городская, ни областная власть не дают прогнозов относительно времени восстановления электроснабжения.

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

21:34
Электроснабжение Харькова и области восстановлено в полном объеме — ОВА
17:30
Харьковчан вновь просят до 23-х часов не включать мощные электроприборы
15:20
Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится
10:05
Энергетики предупредили о возможных временных отключениях света на Харьковщине
08:49
Харьков — с электричеством, Киев ожидают веерные отключения

Вы читали новость: «Харьковчанам нужно быть готовыми к веерным отключениям света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 13:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанам нужно быть готовыми к веерным отключениям света".