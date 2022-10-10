Харьковчанам нужно быть готовыми к веерным отключениям света
В Офисе президента Украины заявили о том, что российский массированный обстрел объектов энергетики в Украине может повлиять на стабильной энергообеспечения, а как следствие — веерным отключениям.
«Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов, — сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. — Под прицелом — энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельниччины, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений».
Тимошенко заверил, что сейчас все службы работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов.
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Отметим, что в Харькове электричества нет с момента утреннего обстрела, который произошел около 9:52. В части города также нет воды. Не работает электротранспорт и не ездят поезда в метро. При этом подземка продолжает работать в качестве укрытия. Пока ни городская, ни областная власть не дают прогнозов относительно времени восстановления электроснабжения.Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, Офис президента, свет, Тимошенко, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 13:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанам нужно быть готовыми к веерным отключениям света".