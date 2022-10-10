Глава ХОВА предупредил, что некоторое время не будет воды и света (видео)
Глава ХОВА Олег Синегубов записал обращение к жителям Харьковщины, в котором сообщил о последствиях российского обстрела.
«Враг наносит ракетные удары по нашей критической инфраструктуре, по городу Харькову, по населенным пунктам Харьковской области. Критическая инфраструктура получила повреждения. Мы знаем, что делать, мы работаем на месте, мы сделаем все оперативно, чтобы восстановить электроснабжение. Кроме того, мы можем столкнуться с тем, что некоторое время не будет водоснабжения и других коммунальных услуг – критически важных. Однако поверьте, мы знаем, что делать», — заявил Синегубов.
Глава ХОВА также призвал всех оставаться в укрытиях.
«Опасность еще не прошла, я прошу всех находиться максимально в укрытиях», — предупредил он.
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Напомним, после утреннего обстрела Харькова в городе исчезло электричество, в некоторых районах нет воды. Также не работает электротранспорт, а метро работает только в качестве укрытия — поезда не курсируют.Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, синегубов, хова, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 11:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА предупредил, что некоторое время не будет воды и света (видео)".