Голова ХОВА попередив, що деякий час не буде води та світла (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов записав звернення до мешканців Харківщини, у якому повідомив про наслідки російського обстрілу.

“Ворог завдає ракетних ударів по нашій критичній інфраструктурі, по місту Харкову, по населених пунктах Харківської області. Критична інфраструктура зазнала пошкоджень. Ми знаємо, що робити, ми працюємо на місці, ми зробимо все оперативно, щоб відновити електропостачання. Крім того, ми можемо зіткнутися з тим, що деякий час не буде водопостачання та інших комунальних послуг – критично важливих. Проте, повірте, ми знаємо, що робити”, – заявив Синєгубов.

Голова ХОВА також закликав усіх залишатися у укриттях.

“Небезпека ще не пройшла, я прошу всіх перебувати максимально у укриттях”, – попередив він.

Нагадаємо, після ранкового обстрілу Харкова в місті зникла електрика, у деяких районах немає води. Також не працює електротранспорт, а метро працює тільки як укриття – потяги не курсують.