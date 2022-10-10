Руйнування глобальні. Прогнозів робити не буду – мер Харкова Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що до відбою повітряної тривоги ремонтні бригади не зможуть розпочати відновлювальні роботи.

За інформацією Терехова, для обстрілу Харкова ворог застосував ракети та РСЗВ, “щоб зруйнувати інфраструктуру, що забезпечує життєдіяльність міста Харкова”.

За словами Терехова, доки в місті триває повітряна тривога, відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах проводити неможливо.

“Ми не можемо наражати на небезпеку життя людей, ремонтних бригад. Ми дочекаємося відбою повітряної тривоги – і тоді вже наші ремонтні бригади виїжджатимуть і дивитимуться, як усунути ті глобальні руйнування, які приніс сьогодні російський агресор”, – сказав Терехов.

Він також не став робити жодних прогнозів щодо термінів відновлення електропостачання.

“Я зараз не даватиму жодних прогнозів. Як ви знаєте, електроенергії немає не тільки в місті Харкові, але і в інших містах України. Спочатку ми повинні оцінити те, що зараз сталося, і після цього, звичайно ж, відновлювати. Щоб подати світло у житла та запустити необхідні комунікації”, – зазначив мер Харкова.