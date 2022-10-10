Разрушения глобальнейшие. Прогнозов делать не буду — мэр Харькова Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил о том, что до отбоя воздушной тревоги ремонтные бригады не смогут начать восстановительные работы.
По информации Терехова, для обстрела Харькова враг применил ракеты и РСЗО, «чтобы разрушить инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность города Харькова».
По словам Терехова, пока в городе продолжается воздушная тревога, восстановительные работы на поврежденных объектах проводить невозможно.
«Мы не можем подвергать опасности жизни людей, ремонтных бригад. Мы дождемся отбоя воздушной тревоги – и тогда уже наши ремонтные бригады будут выезжать и смотреть, как устранить те глобальнейшие разрушения, который принес сегодня российский агрессор», — сказал Терехов.
Он также не стал делать каких-либо прогнозов о сроках восстановления электроснабжения.
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«Я сейчас не буду давать никаких прогнозов. Как вы знаете, электроэнергии нет те только в городе Харькове, но и в других городах Украины. Сначала мы должны оценить то, что сейчас произошло, и после этого, конечно же, восстанавливать. Чтобы подать свет в жилища и запустить необходимые коммуникации», — отметил мэр Харькова.Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: нацмарафон, терехов, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 11:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушения глобальнейшие. Прогнозов делать не буду — мэр Харькова Терехов".