Live
  • Среда 12.10.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Разрушения глобальнейшие. Прогнозов делать не буду — мэр Харькова Терехов

Общество 11:36   10.10.2022
Оксана Горун
Разрушения глобальнейшие. Прогнозов делать не буду — мэр Харькова Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил о том, что до отбоя воздушной тревоги ремонтные бригады не смогут начать восстановительные работы.

По информации Терехова, для обстрела Харькова враг применил ракеты и РСЗО, «чтобы разрушить инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность города Харькова».

По словам Терехова, пока в городе продолжается воздушная тревога, восстановительные работы на поврежденных объектах проводить невозможно.

«Мы не можем подвергать опасности жизни людей, ремонтных бригад. Мы дождемся отбоя воздушной тревоги – и тогда уже наши ремонтные бригады будут выезжать и смотреть, как устранить те глобальнейшие разрушения, который принес сегодня российский агрессор», — сказал Терехов.

Он также не стал делать каких-либо прогнозов о сроках восстановления электроснабжения.

Читайте также: В Харькове три «прилета». Удар по объекту энергетики — Терехов

«Я сейчас не буду давать никаких прогнозов. Как вы знаете, электроэнергии нет те только в городе Харькове, но и в других городах Украины. Сначала мы должны оценить то, что сейчас произошло, и после этого, конечно же, восстанавливать. Чтобы подать свет в жилища и запустить необходимые коммуникации», — отметил мэр Харькова.

Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

22:10
Стала известна стоимость остановок-укрытий в Харькове
15:20
Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится
11:58
Люди поняли, что безопасных мест нет, и возвращаются в Харьков — Терехов
10:05
Энергетики предупредили о возможных временных отключениях света на Харьковщине
08:49
Харьков — с электричеством, Киев ожидают веерные отключения

Вы читали новость: «Разрушения глобальнейшие. Прогнозов делать не буду — мэр Харькова Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 11:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушения глобальнейшие. Прогнозов делать не буду — мэр Харькова Терехов".