Разрушения глобальнейшие. Прогнозов делать не буду — мэр Харькова Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил о том, что до отбоя воздушной тревоги ремонтные бригады не смогут начать восстановительные работы.

По информации Терехова, для обстрела Харькова враг применил ракеты и РСЗО, «чтобы разрушить инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность города Харькова».

По словам Терехова, пока в городе продолжается воздушная тревога, восстановительные работы на поврежденных объектах проводить невозможно.

«Мы не можем подвергать опасности жизни людей, ремонтных бригад. Мы дождемся отбоя воздушной тревоги – и тогда уже наши ремонтные бригады будут выезжать и смотреть, как устранить те глобальнейшие разрушения, который принес сегодня российский агрессор», — сказал Терехов.

Он также не стал делать каких-либо прогнозов о сроках восстановления электроснабжения.

«Я сейчас не буду давать никаких прогнозов. Как вы знаете, электроэнергии нет те только в городе Харькове, но и в других городах Украины. Сначала мы должны оценить то, что сейчас произошло, и после этого, конечно же, восстанавливать. Чтобы подать свет в жилища и запустить необходимые коммуникации», — отметил мэр Харькова.