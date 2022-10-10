В Харькове три «прилета». Удар по объекту энергетики — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в некоторых районах города пропал свет и отсутствует вода.

«Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение», — написал Терехов в telegram.

Мэр Харькова заверил, что специалисты облэнерго и коммунальщики «делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова».

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Ранее об исчезновении электричества и воды сообщил мэр еще одного города Харьковской области — Первомайского.