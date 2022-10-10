В Харькове три «прилета». Удар по объекту энергетики — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в некоторых районах города пропал свет и отсутствует вода.
«Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение», — написал Терехов в telegram.
Мэр Харькова заверил, что специалисты облэнерго и коммунальщики «делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова».
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Ранее об исчезновении электричества и воды сообщил мэр еще одного города Харьковской области — Первомайского.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вода, обстрел, терехов, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове три «прилета». Удар по объекту энергетики — Терехов".