На Харьковщине — удары по объектам инфраструктуры — мэр Первомайского
Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что из-за обстрела, который совершила армия РФ 10 октября, в городе пропала электроэнергия и вода.
«В связи с попаданиями в объекты инфраструктуры по области, в нашей громаде отключена электроэнергия, что привело к приостановке водоснабжения. Ждем восстановления!» — написал Бакшеев в telegram.
Ранее обстрел Харькова подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако он не уточнил, куда именно пришлись удары. В данный момент российская армия продолжает массовый ракетный обстрел территории Украины. Под ударом оказались практически все областные центры, несколько мощных взрывов прогремели в Киеве. Есть информация о жертвах и раненых.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бакшеев, Первомайский; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине — удары по объектам инфраструктуры — мэр Первомайского»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — удары по объектам инфраструктуры — мэр Первомайского".