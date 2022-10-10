На Харьковщине — удары по объектам инфраструктуры — мэр Первомайского

Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что из-за обстрела, который совершила армия РФ 10 октября, в городе пропала электроэнергия и вода.

«В связи с попаданиями в объекты инфраструктуры по области, в нашей громаде отключена электроэнергия, что привело к приостановке водоснабжения. Ждем восстановления!» — написал Бакшеев в telegram.

Ранее обстрел Харькова подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако он не уточнил, куда именно пришлись удары. В данный момент российская армия продолжает массовый ракетный обстрел территории Украины. Под ударом оказались практически все областные центры, несколько мощных взрывов прогремели в Киеве. Есть информация о жертвах и раненых.