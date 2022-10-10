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На Харьковщине — удары по объектам инфраструктуры — мэр Первомайского

Происшествия 10:15   10.10.2022
Оксана Горун
На Харьковщине — удары по объектам инфраструктуры — мэр Первомайского

Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что из-за обстрела, который совершила армия РФ 10 октября, в городе пропала электроэнергия и вода.

«В связи с попаданиями в объекты инфраструктуры по области, в нашей громаде отключена электроэнергия, что привело к приостановке водоснабжения. Ждем восстановления!» — написал Бакшеев в telegram.

Ранее обстрел Харькова подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако он не уточнил, куда именно пришлись удары. В данный момент российская армия продолжает массовый ракетный обстрел территории Украины. Под ударом оказались практически все областные центры, несколько мощных взрывов прогремели в Киеве. Есть информация о жертвах и раненых.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — удары по объектам инфраструктуры — мэр Первомайского".