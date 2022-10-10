На Харківщині – удари по об’єктах інфраструктури – мер Первомайського

Мер Первомайського Микола Бакшеєв заявив, що через обстріл, який здійснила армія РФ 10 жовтня, у місті зникла електроенергія та вода.

“У зв’язку з попаданнями в об’єкти інфраструктури по області, в нашій громаді відключено електроенергію, що призвело до припинення водопостачання. Чекаємо на відновлення!” – написав Бакшеєв у Телеграмі.

Раніше обстріл Харкова підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов. Однак він не уточнив, куди саме припали удари. Наразі російська армія продовжує масовий ракетний обстріл території України. Під ударом опинилися практично всі обласні центри, кілька потужних вибухів пролунали у Києві. Є інформація про жертви та поранених.