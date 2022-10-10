Синєгубов підтвердив обстріл Харкова
Голова ХОВА Олег Синєгубов наразі не уточнив, що саме обстріляли.
“Ворог завдає ударів по Харкову. У місті вибухи. Бережіть себе і залишайтесь в укриттях”, – написав Синегубов у Телеграмі.
Зазначимо, що перші вибухи у місті пролунали близько 9:52. Їх нарахували близько 4-5. У деяких районах міста та передмісті ще до вибухів зникло світло. Після них почалися проблеми з електрикою та зв’язком.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов підтвердив обстріл Харкова".