Синєгубов підтвердив обстріл Харкова

Голова ХОВА Олег Синєгубов наразі не уточнив, що саме обстріляли.

“Ворог завдає ударів по Харкову. У місті вибухи. Бережіть себе і залишайтесь в укриттях”, – написав Синегубов у Телеграмі.

Зазначимо, що перші вибухи у місті пролунали близько 9:52. Їх нарахували близько 4-5. У деяких районах міста та передмісті ще до вибухів зникло світло. Після них почалися проблеми з електрикою та зв’язком.