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Синєгубов підтвердив обстріл Харкова

Події 10:05   10.10.2022
Оксана Горун
Синєгубов підтвердив обстріл Харкова

Голова ХОВА Олег Синєгубов наразі не уточнив, що саме обстріляли.

“Ворог завдає ударів по Харкову. У місті вибухи. Бережіть себе і залишайтесь в укриттях”, – написав Синегубов у Телеграмі.

Зазначимо, що перші вибухи у місті пролунали близько 9:52. Їх нарахували близько 4-5. У деяких районах міста та передмісті ще до вибухів зникло світло. Після них почалися проблеми з електрикою та зв’язком.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 10:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов підтвердив обстріл Харкова".