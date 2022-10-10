У Харкові пролунали вибухи, у кількох районах зникло світло
Близько 9:52 10 жовтня у Харкові пролунало кілька вибухів.
Мешканці міста нарахували щонайменше чотири вибухи. При цьому вильотів із Бєлгородської області спостерігачі не фіксували.
Ще до вибухів мешканці кількох районів Харкова повідомили про зникнення електрики. Світла також немає у передмісті.
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Зазначимо, що 10 жовтня армія РФ здійснила масований ракетний обстріл України. Вибухи пролунали в самому центрі Києва, є інформація про загиблих та поранених. Також вибухи були у Дніпрі, Кропивницькій області, Кременчуці, Тернополі, Львові, Рівненській та Хмельницькій областях. Обстріл продовжується і зараз.Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріл, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунали вибухи, у кількох районах зникло світло".