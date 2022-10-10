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На Харківщині за добу двоє загиблих та двоє поранених – ХОВА

Події 08:55   10.10.2022
Оксана Горун
На Харківщині за добу двоє загиблих та двоє поранених – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загиблих від російських обстрілів у Куп’янську та Чугуївському районі.

“Цієї ночі в Куп’янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об’єктів. На жаль, загинула 1 людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Також, за інформацією Центру екстреної медичної допомоги, є поранені.

“Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 особи: 47-річний чоловік у Куп’янському районі та 30-річний у Чугуївському”, – навів дані голова ХОВА.

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Загалом за добу під обстрілом на Харківщині опинилися Куп’янськ, Вовчанськ та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 08:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу двоє загиблих та двоє поранених – ХОВА".