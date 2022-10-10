На Харківщині за добу двоє загиблих та двоє поранених – ХОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загиблих від російських обстрілів у Куп’янську та Чугуївському районі.
“Цієї ночі в Куп’янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об’єктів. На жаль, загинула 1 людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Також, за інформацією Центру екстреної медичної допомоги, є поранені.
“Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 особи: 47-річний чоловік у Куп’янському районі та 30-річний у Чугуївському”, – навів дані голова ХОВА.
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Загалом за добу під обстрілом на Харківщині опинилися Куп’янськ, Вовчанськ та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, погибшие, поранені, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу двоє загиблих та двоє поранених – ХОВА".