На Харківщині за добу двоє загиблих та двоє поранених – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загиблих від російських обстрілів у Куп’янську та Чугуївському районі.

“Цієї ночі в Куп’янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об’єктів. На жаль, загинула 1 людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Також, за інформацією Центру екстреної медичної допомоги, є поранені.

“Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 особи: 47-річний чоловік у Куп’янському районі та 30-річний у Чугуївському”, – навів дані голова ХОВА.

Загалом за добу під обстрілом на Харківщині опинилися Куп’янськ, Вовчанськ та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.