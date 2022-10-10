Через обстріли на Харківщині сталися дві пожежі, одна людина загинула

У ДСНС повідомили про обстріли Вовчанська та Куп’янська, які призвели до масштабних пожеж. У Куп’янську загинула людина.

Куп’янськ російська армія обстріляла вночі 10 жовтня. Близько 2:35 виникла пожежа у занедбаній адміністративній будівлі. Вогонь охопив площу 250 кв. м.

“Внаслідок вибуху загинула 1 особа. З вогнем боролися 3 оперативні відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 03:00 пожежу вдалося локалізувати, о 06:15 – повністю приборкати”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Друга масштабна пожежа, за інформацією рятувальників, сталася у Вовчанську.

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“Там горів дах двоповерхового приватного будинку. Підрозділ 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхав на гасіння пожежі о 17:06. Її площа на момент прибуття рятувальників складала 100 кв. м. О 17:25 вогонь було локалізовано, проте через повторний обстріл пожежники були змушені негайно повернутися до місця постійної дислокації”, – пояснили в ДСНС.