Из-за обстрелов на Харьковщине произошло два пожара, один человек погиб
В ГСЧС сообщили об обстрелах Волчанска и Купянска, которые привели к масштабным пожарам. В Купянске погиб человек.
Купянск российская армия обстреляла ночью 10 октября. Около 2:35 возник пожар в заброшенном административном здании. Огонь охватил площадь в 250 кв. м.
«В результате взрыва погиб 1 человек. С огнем боролись 3 оперативных отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части. В 03:00 пожар удалось локализовать, в 06:15 — полностью обуздать», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Второй масштабный пожар, по информации спасателей, произошел в Волчанске.
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«Там горела крыша двухэтажного частного дома. Подразделение 47-й Государственной пожарно-спасательной части выехало на тушение пожара в 17:06. Его площадь на момент прибытия спасателей составляла 100 кв. м. В 17:25 огонь был локализован, однако из-за повторных обстрелов пожарные были вынуждены немедленно вернуться к месту постоянной дислокации», — пояснили в ГСЧС.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, погибший, пожар; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 08:15;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов на Харьковщине произошло два пожара, один человек погиб".