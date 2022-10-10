Силы обороны пересекли границу Харьковской и Луганской областей
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообшили о том, что украиснкие силы продолжили наступление на восток от Оскола.
«Украинские силы продолжали наступление к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в Стельмаховку (примерно в 18 км к западу от Сватово). Российские войска безуспешно атаковали Бударки на границе Харьковской области и России и Терны к северо-востоку от Лимана», — сообщили в сводке ISW за 9 октября.
Отметим, что Стельмаховка, которую упомянули в обзоре аналитики, находится на территории Луганской области.
А это означает, что контрнаступление Сил обороны Украины в районе Боровской громады уже вышло за границы Харьковской области.
Читайте также: Армия РФ обстреляла Волчанск, Двуречную и приграничные населенные пунктыКатегории: Общество, Харьков; Теги: isw, война, контрнаступ, контрнаступление; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 07:33;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны пересекли границу Харьковской и Луганской областей".