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Силы обороны пересекли границу Харьковской и Луганской областей

Общество 07:33   10.10.2022
Алексей Наумов
Силы обороны пересекли границу Харьковской и Луганской областей

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообшили о том, что украиснкие силы продолжили наступление на восток от Оскола.

«Украинские силы продолжали наступление к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в Стельмаховку (примерно в 18 км к западу от Сватово). Российские войска безуспешно атаковали Бударки на границе Харьковской области и России и Терны к северо-востоку от Лимана», — сообщили в сводке ISW за 9 октября.

Отметим, что Стельмаховка, которую упомянули в обзоре аналитики, находится на территории Луганской области.

Стельмаховка на карте Украины

А это означает, что контрнаступление Сил обороны Украины в районе Боровской громады уже вышло за границы Харьковской области.

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Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 07:33;

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