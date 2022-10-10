Силы обороны пересекли границу Харьковской и Луганской областей

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообшили о том, что украиснкие силы продолжили наступление на восток от Оскола.

«Украинские силы продолжали наступление к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в Стельмаховку (примерно в 18 км к западу от Сватово). Российские войска безуспешно атаковали Бударки на границе Харьковской области и России и Терны к северо-востоку от Лимана», — сообщили в сводке ISW за 9 октября.

Отметим, что Стельмаховка, которую упомянули в обзоре аналитики, находится на территории Луганской области.

А это означает, что контрнаступление Сил обороны Украины в районе Боровской громады уже вышло за границы Харьковской области.