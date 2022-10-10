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Сили оборони перетнули кордон Харківської та Луганської областей

Суспільство 07:33   10.10.2022
Олексій Наумов
Сили оборони перетнули кордон Харківської та Луганської областей

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські сили продовжили наступ на схід від Оскола.

“Українські сили продовжували наступ на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області та увійшли до Стельмахівки (приблизно за 18 км на захід від Сватового). Російські війська безуспішно атакували Бударки на кордоні Харківської області та Росії та Терни на північний схід від Лиману”, – повідомили у зведенні ISW за 9 жовтня.

Зазначимо, що Стельмахівка, яку згадали у огляді аналітики, знаходиться на території Луганської області.

Стельмахівка на карті України

А це означає, що контрнаступ Сил оборони України в районі Борівської громади вже вийшов за межі Харківської області.

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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