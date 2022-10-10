Армія РФ обстріляла Вовчанськ, Дворічну та прикордонні населені пункти

У Генштабі ЗСУ повідомили, які населені пункти Харківщини потрапили під обстріл за минулу добу.

“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гриньківка”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

Також Генштаб поінформував про критичну ситуацію в одному з військових формувань противника. Йдеться про 127-й стрілецький полк 1-го армійського корпусу ЗС РФ.

“Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армією, був відразу перекинутий на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів РФ про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах продовжувалися перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, у кращому разі, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат”, – повідомили у Генштабі.