Армія РФ обстріляла Вовчанськ, Дворічну та прикордонні населені пункти
У Генштабі ЗСУ повідомили, які населені пункти Харківщини потрапили під обстріл за минулу добу.
“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гриньківка”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.
Також Генштаб поінформував про критичну ситуацію в одному з військових формувань противника. Йдеться про 127-й стрілецький полк 1-го армійського корпусу ЗС РФ.
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“Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армією, був відразу перекинутий на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів РФ про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах продовжувалися перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, у кращому разі, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат”, – повідомили у Генштабі.Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 07:05;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстріляла Вовчанськ, Дворічну та прикордонні населені пункти".